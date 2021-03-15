【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦　設燒肉新幹線智能化送餐

▲ 和牛燒肉一郎將於4月上旬登陸佐敦，供應由日本鹿兒島直送的小田A4和牛，更打造獨家「燒肉新幹線」。（和牛燒肉一郎供圖）

疫情下日本餐廳逆市開店，日式燒肉店「和牛燒肉一郎」將於4月上旬登陸佐敦，呈獻「和牛食べ放題」餐飲概念，更打造獨家「燒肉新幹線」，以智能化的送餐模式，提供快捷的日式燒肉放題體驗。

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新店佔地7,000平方呎，設有165個座位，共6款「和牛食べ放題」定價為238元至938元，當中有獨家供應由日本鹿兒島直送的小田A4和牛，亦有特選鹿兒島和牛丶薄燒蔥花牛舌丶牛肋條丶大判壽喜燒牛里脊肉、美國和牛及澳洲和牛等。

另有一系列豚肉丶雞肉及每天新鮮空運到港的海鮮選擇，如日本產豚肋肉、生蠔、帝王蟹等。菜單中亦加入多款小食、燒肉丼、拉麵、泡飯等。限時兩小時的「和牛食べ放題」已包羅無限量供應的沙律丶飲品及甜點，食客可於餐廳特設的自助區域挑選美點。

「和牛燒肉一郎」

地點: 九龍佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

時間: 中午12時至下午3時，及下午6時至晚上11時

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責任編輯：朱悅瀅