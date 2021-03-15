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傳榮耀計劃7月份發布旗艦產品　料搭載高通888旗艦芯片

科技 16:30 2021/03/15

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據內地媒體報道指，榮耀最快會在本年7月份，發布更高階的超級旗艦產品。

華為在去年11月份，出售旗下手機品牌榮耀（Honor）。榮耀正式成為獨立品牌後，在上月推出首款旗艦5G手機榮耀V40。最近據內地媒體報道指，榮耀最快會在本年7月份，發布更高階的旗艦產品，料搭載高通888旗艦芯片。

＜＜【華為動向】手機銷情告急　傳華為正準備進軍海外市場銷售桌面電腦

＜＜【華為動向】華為AppGallery全球月活躍用戶5.3億　應用程式下載量年增83%

榮耀自從發布V40手機後，傳內部正在加快發展更多高階產品。據消息指出，榮耀計劃在7月份，推出較Honor V系列定位更高的旗艦產品。據消息人士指出，該公司內部人員有意將Magic系列作為超級旗艦系列，並會根據市場需求推出多款產品。

早前已有報道指，榮耀註冊Magic X、HONOR Eva及HONOR Mega三個商標專利，傳其中一款Magic X為摺疊屏幕產品，或對應華為旗下的Mate系列產品。較早前，榮耀行政總裁趙明在V40發布會中表示，公司將全力衝擊高端市場，打造屬於榮耀消費者的頂級旗艦，並推出自家的Mate和P系列產品，最快在本年對外亮相。

責任編輯：李寶如

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