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【阿斯利康疫苗】血栓是甚麼？同牛津疫苗有關嗎？

環球社會熱點 14:12 2021/03/15

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多國有民眾接種阿斯利康與牛津大學研發的牛津疫苗後出現血栓，各地也相繼停用牛津疫苗。

多國有民眾接種阿斯利康與牛津大學研發的牛津疫苗後出現血栓，各地也相繼停用牛津疫苗。但究竟血栓一般是在甚麼情況下形成？阿斯利康聲稱沒有發現牛津疫苗會增加出現血栓的風險，患者出現血栓是否與接種牛津疫苗有關？

【阿斯利康疫苗】再多兩國停打牛津疫苗 阿斯利康堅稱無問題 【下一頁】

  • 有多少人接種牛津疫苗後出現血栓？

阿斯利康（AstraZeneca）指出，在歐盟和英國的超過1,700萬接種者中，有15人出現深靜脈血栓和22人出現肺栓塞。

由於接連有民眾接種牛津疫苗後出現血栓，挪威、丹麥、荷蘭和愛爾蘭等國暫停為民眾接種牛津疫苗。意大利、奧地利、愛沙尼亞、拉脫維亞、盧森堡和立陶宛，則宣布停用涉事批次的牛津疫苗。

  • 血栓是甚麼？

如人體下肢血液循環不暢，就可能會於血管形成血栓。當這些血栓形成時，不論是在小腿、大腿、骨盆或手臂等部位形成，都稱為深靜脈血栓（deep vein thrombosis）。

假如血栓破裂及隨血流動，可能會於血管中造成栓塞（embolism），並阻礙血液流至器官。例如當血栓阻塞了由心臟通往肺部的動脈時，就會導致肺栓塞（pulmonary embolism）。

  • 血栓與接種牛津疫苗有關嗎？

阿斯利康發表聲明指，數百萬名接種者出現血栓及肺栓塞的機會率，遠低於同規模普通群體，稱沒有發現牛津疫苗會增加出現血栓的風險。

阿斯利康首席醫療官泰勒（Ann Taylor）表示，歐盟及全球各地使用的所有牛津疫苗批次，都並未出現確切品質問題。該公司與歐洲衛生當局也正重新進行測試，但暫時未顯示血栓與接種牛津疫苗有直接關係。

昆士蘭科技大學公共衛生專家菲茨杰拉德（Gerard Fitzgerald）表示，在新冠疫苗面世之前，血栓的現象已較為普遍。菲茨杰拉德更指出，美國疾控中心（CDC）的報告顯示，每年約有6萬至10萬人死於肺栓塞。他表示多國叫停接種，相信是出於謹慎的做法。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲

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