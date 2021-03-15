【新股IPO】上市委員會今年諮詢海外公司上市、新股價格發現機制

▲ 聯交所發表2020年上市委員會報告

聯交所上市委員會發表《2020年上市委員會報告》，提及今年兩大重點包括發展香港市場和提升市場質素。上市委員會主席白禮仁稱，今年擬諮詢檢討海外公司來港上市的機制，希望能便利海外公司在香港市場上市，擴大香港市場投資者的投資機會，也擬諮詢市場對優化首次公開招股價格發現程序的建議。

他續指，會就調高主板盈利規定以及檢討聯交所紀律處分權力及制裁的兩項諮詢作出總結，並計劃檢討《上市規則》第十五A章有關結構性產品的條文，並就股份期權計劃制度展開新的諮詢。

陳翊庭：香港今年IPO或能勝去年 加印花稅未大削交投量，可見【下一頁】

港交所去年諮詢市場推出線上服務平台FINI （Fast Interface for New Issuance），建議新股由定價至上市需時5個交易日（T+5），縮至1個交易日（T＋1）。上市委員會表示，今年會審議優化首次公開招股價格發現流程及市場基礎建設的諮詢文件，也因應香港首次公開招股結算程序的變動而修訂《上市規則》。

在持續責任和其他相關事宜，上市委員會擬發表檢討《企業管治守則》的諮詢文件，推行無紙化上市及認購機制、網上展示文件及減少須展示文件類別的第二階段。

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記者：麥德銘