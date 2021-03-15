【騰訊700】騰訊27億人幣增持 內地上市遊戲商世紀華通股權 成第二大股東

繼日前入股日本最大電商樂天後，騰訊(00700)再有投資動作。內地網遊開發商世紀華通(深：002602)宣布，控股公司華通控股等與騰訊旗下林芝騰訊簽訂股份轉讓協議。騰訊以每股作價7.5元人民幣即總代價近28億元人民幣，獲華通控股等轉讓3.72億股份，佔公司總股本5%。交易完成後，騰訊在世紀華通的股權增至10%，躍居公司第二大股東。截至2時15分，騰訊跌4.3%報622.5元，世紀華通升3%報7.83元人民幣。

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世紀華通同時擁有網絡遊戲及汽車零部件兩大業務，其中遊戲業務收入貢獻佔逾八成。接近騰訊消息人士表示，交易完成後，世紀華通可更專注於遊戲主業。集團目前擁有盛趣遊戲、點點互動等公司，開發著名作品包括《龍之谷》、《泡泡堂》、《熱血傳奇》等。世紀華通最新市值約560億元人民幣，為內地市值最高遊戲股之一。

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另一方面，近期因金融業務面臨監管傳聞而偏軟的騰訊，獲券商摩根士丹利維持增持評級。該行估計，監管消息將拖累騰訊短線氣氛，以至公司未來的金融科技及貸款業務發展都會一併減慢，騰訊未來的收購合併計劃亦有機會受影響。然而大摩相信，騰訊金融業務整體風險可控，尤其是公司旗下的微眾銀行業務一直以審慎風格發展，亦因此導致金融科技收入及盈利增長較低。大摩維持對騰訊「增持」評級，目標價820元。

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