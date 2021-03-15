【好想去日本】人工及物流成本漲　日本大創100日圓店不再？　

▲ 大創産業將於3月26日開設高價日用百貨店，價格不再是100日圓（約7.1港元）。（Daiso facebook圖片）

港人去日本旅行少不免掃貨，不過隨着産地人工成本上漲及物流費用暴漲，日本100日圓店大創百貨（Daiso）的運營商大創産業銳意轉型，將於3月26日開設高價日用百貨店STANDARD PRODUCTS。未來去日本旅行會否不能再掃平貨？

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新店主售大型收納箱、餐具、生活百貨及家具等，因疫情下居家用品的需求日益擴大，雖然商品價格不再是100日圓（約7.1港元），而是介乎300日圓至1000日圓（約21.3元至71.1港元），但仍較同樣主打居家用品的無印良品MUJI便宜。

大創産業一直以來在中國和東南亞國家生産，並進口大部分商品，但隨着新興市場國家經濟增長，令人工成本上漲；加上疫情下海上運輸的運費暴漲成為沉重的負擔，100日圓的利潤難以擴大，因此轉向銷售高價商品。除了大創産業，同行業的Watts及CanDo，也從去年開始增加100日圓以上的商品。

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責任編輯：朱悅瀅