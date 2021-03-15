【新冠疫苗】日政府研究推「疫苗假」 以鼓勵民眾接種

日本行政改革擔當大臣河野太郎昨日提出，有意推動經濟界讓員工可以放「疫苗假」，以讓民眾可接種新型冠狀病毒疫苗。

【新冠疫情】歐盟六成員國不滿疫苗分配不公 六國領袖促歐盟商議對策【下一頁】

日本放送協會（NHK）報道，河野表示，疫苗相較流感疫苗，出現副作用機率或較高，施打後隔天可能會有發燒、注射處腫痛等輕微副作用，因此他們正在檢討推動讓民眾接種時可以放「疫苗假」，或是產生副作用時也可以休假，「站在日本政府立場，準備好讓民眾能安心接種疫苗的環境很重要」。

南韓擴大阿斯利康疫苗接種年齡至65歲以上【下一頁】

日本醫療界人士成為首波疫苗接種對象，預計4月12日起開始為65歲以上高齡者施打；及後再逐步擴及慢性病患、於高齡人士場所工作人員，最後才讓一般民眾接種。

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責任編輯：陳楚琨