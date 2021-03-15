【新冠疫苗】阿斯利康表示未有證據顯示 疫苗有增加血栓的風險

阿斯利康（AstraZeneca Plc）週日(14日)表示，他們審查涵蓋了英國和歐盟超過1700萬人的疫苗接種，仔細審查了在歐盟和英國使用阿斯利康進行疫苗接種的1,700萬人的所有數據中，不論任何年齡層、性別或國家都並未發現有明確的證據顯示增加肺栓塞，深靜脈血栓形成或血小板減少。因而他們指出對接種其疫苗並未有增加血栓風險的證據。

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阿斯利康新冠疫苗是由阿斯利康公司及牛津大學合作研發。由於懷疑接種後會增加血栓風險的異常報告頻傳，現時，愛爾蘭、丹麥、挪威、冰島和荷蘭的政府已暫停使用該疫苗，而奧地利上週也停止使用一批阿斯利康注射劑，也同時調查了凝血所導致的死亡事件。

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歐洲藥品管理局說，沒有跡象表明這些事件是由疫苗引起的，而世界衛生組織週五對此也表示贊同。阿斯利康表示，他們和歐洲衛生當局已經正在進行額外的測試，並且沒有任何重新測試引起人們的關注。公司又指，每月安全報告將在下週在EMA網站上公佈。

阿斯利康疫苗已獲准在歐盟和許多國家使用，但尚未得到美國監管機構的批准。阿斯利康正準備申請美國緊急使用的授權，並期望該疫苗的美國第三階段的試驗數據將在未來幾週內能提供。

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責任編輯：羅浩濂