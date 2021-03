肯塔基州或通過辱警罪 可判監90日

美國近年警民衝突不斷,有意見指需要訂立辱警罪。美國肯塔基州上周通過辱警罪,將侮辱或嘲笑警員的行為定義為犯罪。有肯塔基州的參議員表示,辱警法條例違反憲法。但有退休警員則表示,辱警罪條例旨在保護警員在暴亂中的人身和財產安全。

肯塔基州上周四(11日)參議院辯論後,以22票贊成對11票反對通過條例,將交由州眾議院表決及修正。條例由退休警員卡羅爾(Danny Carroll)提出,將加強對暴亂有關的犯罪懲罰,包括列明禁止侮辱或嘲笑警察。

卡羅爾表示,條例旨在暴動現場,保障警員和民眾的人身及財產安全。條例同時列明暴動的定義,5個或以上人士參與騷亂並採用暴力行為,對財產或他人造成嚴重危險則為暴動。卡羅爾特別提及,去年被警察槍殺的26歲黑人女性泰勒(Breonna Taylor)。卡羅爾將當時因泰勒之死而引發的全州種族平等示威的暴力行為,歸咎於來自肯塔基州外的民眾,他認為需要釋出強烈信息顯示肯塔基州不接受暴力。

有參議員強烈譴責法案,認為法例違反憲法。參議院少數黨領袖麥加維(Morgan McGarvey)憂慮,未來將「以言論定罪」(criminalizing speech),擔心立法機關將嘲笑罪行定位B級罪行,根據當地法例最高可判90天監禁,及罰款250美元(約1,950港元)。但他同時強調,反對條例不代表容忍針對警察的暴力行為。

民主黨參議員韋布(Robin Webb)表示,條例「踐踏憲法和公民權利」 (tramples on the Constitution and people's rights)。

