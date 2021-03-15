美國肯塔基州或通過辱警罪 最高可判監90日

美國近年警民衝突不斷，有意見指需要訂立辱警罪。美國肯塔基州上周通過辱警罪，將侮辱或嘲笑警員的行為定義為犯罪。有肯塔基州的參議員表示，辱警法條例違反憲法。但有退休警員則表示，辱警罪條例旨在保護警員在暴亂中的人身和財產安全。

肯塔基州上周四（11日）參議院辯論後，以22票贊成對11票反對通過條例，將交由州眾議院表決及修正。條例由退休警員卡羅爾（Danny Carroll）提出，將加強對暴亂有關的犯罪懲罰，包括列明禁止侮辱或嘲笑警察。

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卡羅爾表示，條例旨在暴動現場，保障警員和民眾的人身及財產安全。條例同時列明暴動的定義，5個或以上人士參與騷亂並採用暴力行為，對財產或他人造成嚴重危險則為暴動。卡羅爾特別提及，去年被警察槍殺的26歲黑人女性泰勒（Breonna Taylor）。卡羅爾將當時因泰勒之死而引發的全州種族平等示威的暴力行為，歸咎於來自肯塔基州外的民眾，他認為需要釋出強烈信息顯示肯塔基州不接受暴力。

有參議員強烈譴責法案，認為法例違反憲法。參議院少數黨領袖麥加維（Morgan McGarvey）憂慮，未來將「以言論定罪」（criminalizing speech），擔心立法機關將嘲笑罪行定位B級罪行，根據當地法例最高可判90天監禁，及罰款250美元（約1,950港元）。但他同時強調，反對條例不代表容忍針對警察的暴力行為。

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民主黨參議員韋布（Robin Webb）表示，條例「踐踏憲法和公民權利」 （tramples on the Constitution and people's rights）。

責任編輯：李俊儀