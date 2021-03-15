▲ 【康宏環球】馬時亨批吳榮輝庸醫 批康宏覆核除牌「無把握的仗」

康宏環球 （01019） 上月公布2017至19年的帳目，公司其後公布3月30日會就聯交所除牌決定舉行覆核聆訊。康宏主要股東之一佳兆業 （01638） 太子爺郭曉群邀請爭取入局的馬時亨批評，康宏於3年前已經更換管理層，但期內依然累虧26億元，顯示公司管治出問題，認為以醫生比喻自己的康宏行政總裁吳榮輝表現如「庸醫」。

馬時亨續指，客觀上康宏至今未發布2020年任何帳目，而且前3年財報也引來財匯局介入調查，在除牌覆核中條件不成熟，對公司動機感不解，「除牌覆核要打有把握的仗，我現在不知他們意欲何為。若康宏除牌，小股東很可能血本無歸」。

他重申希望證監會、港府或金管局等監管機構出手，解釋康宏不是普通公司，昆管理數億元客戶資產的金融機構，一旦出事，股東、客戶利益都會受損，成為政府潛在風險。

財匯局介入調查康宏財報、質疑核數師審計意見 馬時亨：至少一家監管機構告知嚴重性，可見【下一頁】

馬時亨於去年9月介入康宏事件，並代表郭曉群爭取加入康宏董事局，惟在特別股東大會中，現有康宏董事會「DQ」郭曉群的投票權，令馬時亨等無法入局。

馬時亨稱，介入事件以來心態沒有改變，一直希望由有能力、公信力的人搞好公司，也希望可與康宏另一主要股東台灣富邦蔡家溝通，認為帳目公開後，蔡家更應考慮現有管理層是否合適，「現有管理層接手初期，可以怪曹貴子留落來的帳目不清，但接手3年，愈醫愈去ICU（深切治療部）」。

康宏將於本周三、周四舉行股東大會，馬時亨坦言，現有董事會很大機會重施「DQ」，出席意義未必很大。

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記者：麥德銘