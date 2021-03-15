【蘋果動向】分析師料蘋果自研5G晶片　最快在2023年亮相

▲ 有外國分析師發表研究報告指，蘋果在2023年發布的iPhone系列，將會搭載自家研發5G芯片。

去年，蘋果（Apple）正式推出採用ARM架構的M1芯片，藉此擺脫對英特爾（Intel）5G的依賴。最近有外國分析師指出，蘋果正在自行研發的5G芯片，最快會在2023年亮相。

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據外媒報道，英國投資銀行的分析師發表研究報告指，蘋果在2023年發布的iPhone系列，將會搭載自家研發5G芯片，並由台積電（TSMC）負責製造。目前iPhone 12系列正採用高通的Snapdragon X55芯片。據了解，前年蘋果收購Intel的5G部門，目的是要加快自家芯片研發速度，並在未來逐漸取代高通（Qualcomm）5G芯片。

有消息傳出，蘋果自研芯片將支援6GHz及mmWave 網絡，可提升功耗表現與5G網絡速度。最近，蘋果宣佈在德國慕尼黑成立歐洲芯片設計中心，並會在未來3年投資10億歐元（約93億港元），研發包括5G在內的流動通訊網絡和無線技術。分析師預期指，蘋果有望在2023年擺脫高通，不再使用該公司的Snapdragon X系列5G芯片。

責任編輯：李寶如