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德州拉麵店現「返回中國、功夫流感」 塗鴉（附組圖）

環球政治 13:31 2021/03/15

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新冠病毒疫情肆虐美國，當地的亞裔人士遭到針對，美國德州一間拉麵店，遭人噴上「KUNG FLU（功夫流感，功夫英語諧音）」、「返回中國（Go Back 2 China）」等字眼的塗鴉，明顯帶有種族歧視成分。店主較早前接受傳媒訪問，曾批評德州政府解除口罩令的措施，疑因此惹來麻煩。

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事發在德州聖安東尼奧市（San Antonio）一間拉麵店Noodle Tree，周一下午被人在店面的落地玻璃，噴上紅色大字塗鴉，「KUNG FLU」、「COMMIE（共產黨人）」、「HOPE U DIE（希望你死去）」等的字眼，店外的桌上的被噴上「返回中國（Go Back 2 China）」字眼，具威脅性並涉歧視。

Noodle Tree因疫情關係，已停業近半年，原定周日下午重開，但受事件影響，店方在Facebook專頁宣布要推遲；暫時未能確定事件中有無人被捕。

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餐廳老闆Mike Nguyen上周三曾接受有綫新聞網絡（CNN）訪問，反對州長阿博特（Greg Abbott）解除口罩禁令，並容許餐廳恢復100%就座人數。他稱解除禁令無助恢復經濟，反而危害民眾。

特朗普（Donald Trump）擔任總統期間，稱新冠病毒為中國病毒，助長對美國社會對華裔的誤解，整個亞裔社群也受拖累，餐廳老闆名為Mike Nguyen，其姓氏Nguyen，是越南人常見姓氏阮的英語拼音。

責任編輯：林建忠

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