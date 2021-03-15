【港股通名單】深交所港股通納泡泡瑪特等29隻港股、剔出13隻港股　即日生效（附新增名單）

▲ 深交所港股通納泡泡瑪特等29隻港股、剔出13隻港股 即日生效

深交所調整港股通股票名單，納入泡泡瑪特 （09992） 、恒大物業 （06666） 、藍月亮 （06993） 、長江生物科技 （00775） 等29隻港股，同時剔出13隻港股，調整即日起生效。

深交所宣布，因應恒生綜合大型指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整，遂按規定調整港股通股票名單。與上交所早前調整相若，深交所是次新納入的港股主要是物管股、生物科技股，個別則涉消費股及教育股。

上交所20隻股份納入港股通 恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）｜【下一頁】

以板塊劃分，深交所新納入的生物科技股包括：長江生物科技 （00775） 、加科思－B （01167） 、歐康維視生物－B （01477） 、雲頂新耀－B （01952） 、先聲醫藥 （02096） 、藥明巨諾－B （02126） 、和鉑醫藥－B （02142） 、德琪醫藥－B （06996） 、嘉和生物－B （06998） 、榮昌生物－B （09995） 。

物管股方面，包括世茂服務 （00873） 、華潤萬象生活 （01209） 、融創服務 （01516） 、新悅城服務 （01755） 、合景悠活 （03913） 、恒大物業 （06666） 。

新納入的教育股則有思考樂教育 （01769） 、華夏視聽教育 （01981） 。

其他股票方面，ESR （01821） 、復星旅遊文化 （01992） 、藍月亮 （06993） 、祥生控股集團 （02599） 、久泰邦達能源 （02798） 、同道獵聘 （06100） 、樂享互動 （06988） 、卓越商企服務 （06989） 、金科服務 （09666） 、泡泡瑪特 （09992） 、金耀控股 （09993） 。

深交所同時剔出13隻港股

剔出的股份包括：遠東發展 （00035） 、鷹君 （00041） 、首控集團 （01269） 、民生教育 （01569） 、IMAX CHINA （01970） 、中國飛機租賃 （01848） 等合共13隻港股。

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編輯：趙穎妍