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【港股通名單】深交所港股通納泡泡瑪特等29隻港股、剔出13隻港股　即日生效（附新增名單）

股市 13:16 2021/03/15

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深交所港股通納泡泡瑪特等29隻港股、剔出13隻港股　即日生效

深交所調整港股通股票名單，納入泡泡瑪特 （09992） 、恒大物業 （06666） 、藍月亮 （06993） 、長江生物科技 （00775） 等29隻港股，同時剔出13隻港股，調整即日起生效。

深交所宣布，因應恒生綜合大型指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整，遂按規定調整港股通股票名單。與上交所早前調整相若，深交所是次新納入的港股主要是物管股、生物科技股，個別則涉消費股及教育股。

上交所20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）｜【下一頁】

以板塊劃分，深交所新納入的生物科技股包括：長江生物科技 （00775） 、加科思－B （01167） 、歐康維視生物－B （01477） 、雲頂新耀－B （01952） 、先聲醫藥 （02096） 、藥明巨諾－B （02126） 、和鉑醫藥－B （02142） 、德琪醫藥－B （06996） 、嘉和生物－B （06998） 、榮昌生物－B （09995）

物管股方面，包括世茂服務 （00873） 、華潤萬象生活 （01209） 、融創服務 （01516） 、新悅城服務 （01755） 、合景悠活 （03913） 、恒大物業 （06666）

新納入的教育股則有思考樂教育 （01769） 、華夏視聽教育 （01981）

其他股票方面，ESR （01821） 、復星旅遊文化 （01992） 、藍月亮 （06993） 、祥生控股集團 （02599） 、久泰邦達能源 （02798） 、同道獵聘 （06100） 、樂享互動 （06988） 、卓越商企服務 （06989） 、金科服務 （09666） 、泡泡瑪特 （09992） 、金耀控股 （09993）

深交所同時剔出13隻港股

剔出的股份包括：遠東發展 （00035） 、鷹君 （00041） 、首控集團 （01269） 、民生教育 （01569） 、IMAX CHINA （01970） 、中國飛機租賃 （01848） 等合共13隻港股。

相關文章：

【港股通新貴】20隻港股今起納入港股通　泡泡瑪特急漲超過14%

【美股期貨】美十年期債息報1.64厘　道指期貨升40點納指期貨偏軟

【騰訊股價】騰訊受監管陰霾籠罩挫3%　大摩：拖累氣氛及金融科技業務發展

 

編輯：趙穎妍

港股 股票 泡泡瑪特（09992） 恒大物業（06666） 融創服務（01516） 藥明巨諾－B（02126） 世茂服務（00873） 合景悠活（03913） 深圳證券交易所 上海證券交易所

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【港股市況】恒生指數午後初段升百點　騰訊跌逾4%（不斷更新）

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