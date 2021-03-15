【消委會‧超市篇】大包裝貨品單價未必比細包裝平　一產品相差四成

新冠肺炎疫情持續，市民留家煮食機會增加，逛超市購買糧油雜貨更是不少人的生活日常。消委會於去年12月連續4周，分別在「AEON」、「百佳」、「惠康」及「U購」，收集12類預先包裝食品的價格資料，發現有部分較大包裝（按總淨重量/容量）的貨品其單價對比較細包裝的貨品為貴；調查亦發現部分同一類別但不同味道的貨品儘管以同一售價發售，而且包裝外觀接近，但淨重量卻不同，而實際的單價可以差異很大，最高和最低單價可相差由2.1%至79.3%。

是次調查的2類預先包裝食品包括「穀類早餐」、「淡奶/煉奶」、「鮮奶/牛奶飲品」、「食米」、「食油」、「汽水」、「罐頭食品」、「意粉醬/茄汁」、「糖」、「果醬/花生醬」、「豆腐」及「鮮貨食品」。

【消委會‧超市篇】同牌子不同味道但淨重量有別 單價相差最高近8成：【下一頁】

消委會發現，其中20組（共50項）同一品牌、同一貨品於相同超市售賣，但細包裝的單價較大包裝便宜的例子。當中，同一超市相差由1.3%至42.2%。以直立支裝及支裝「雀巢鷹嘜煉奶」為例。4間超市的450克直立支裝的單價分別為$7.31及$6.87，較同一超市售賣的185克支裝的$5.35至$6.76（「百佳」）、$5.14至$6.76「惠康」及$6.76（「AEON」及「U購」）為高，其中以「百佳」及「惠康」的單價差幅較大，分別相差8.1%至36.6%及8.1%至42.2%。

在大裝及中裝「Skippy花生醬」中，「百佳」、「惠康」及「U購」的510克「Skippy幼滑花生醬」及「Skippy粗粒花生醬」的單價分別為$7.63及$7.24，均較其462克的同一貨品的$7.34、$6.9及$6.04高4%、4.9%及19.9%；較大包裝（按總淨重量/容量）的貨品其單價一般較細包裝的貨品便宜。

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責任編輯：黎淑雯

