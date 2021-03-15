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特朗普唔敢公開批評梅根 怕變第二個摩根

環球社會熱點 13:41 2021/03/15

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英國哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費訪問，其訪問內容成為國際焦點。美國前總統特朗普亦就哈里梅根的訪問表達意見，直指梅根為人差勁。特朗普更指若自己公開批評梅根，下場就會像英國名嘴摩根一樣，受輿論圍攻而被「取消資格」（cancelled）。

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特朗普（Donald Trump）高級顧問米勒（Jason Miller）接受訪問時透露，特朗普希望就哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的訪問發表看法，並透過米勒向公眾傳達看法。特朗普直指梅根「為人差勁」（she's no good），相信市民透過該訪問了解梅根後，亦會抱持相同看法。

米勒續指，特朗普曾想就哈里梅根的訪問公開發表評論，但最終打消念頭。米勒表示，特朗普認為如果他像英國名嘴摩根（Pier Morgan）般公開批評梅根，將受到輿論圍攻，甚至下場如摩根一樣，因說錯話而消失公眾視野。摩根因公開批評梅根，最終被逼辭任其主持的「英國早晨」節目。

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事實上，特朗普與梅根早已結怨，梅根一直指摘特朗普仇恨女性，不支持他成為總統。特朗普於2019年接受英國《太陽報》訪問被問及這段往事時，特朗普直言梅根「令人討厭」（nasty）。

責任編輯：郭麗明

 

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