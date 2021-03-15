▲ 【Bitcoin】比特幣曾升穿60000美元水平 Tesla帳面賺93億、近乎一座超級工廠成本

Bitcoin比特幣日前升穿60000美元水平，一度突破61000美元，再創歷史新高，根據《巴倫周刊》（Barron's）報道，早前入市比特幣的Tesla（美︰TSLA）已賺逾10億美元。比特幣價格最新回落至60000美元以下水平，報59854美元，24小時內跌近2%。

Tesla於2月向美國證監會（SEC）的申報文件披露，購買了價值15億美元的比特幣。文件雖未確實表明買入價，但1月比特幣價格介乎29333美元至37020美元。

報道指，若以60000美元估算，Tesla帳面已賺約12億美元（約93億港元），近乎是一座可每年生產數十萬輛汽車的工廠成本。Tesla於2019年在上海設廠，花費約13億美元，但尚未將Tesla其他投資計算在內，因不同地區工廠成本不一，任務也不同，而且資本支出會每年波動。

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責任編輯︰梁浩碩