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今日推介新城悅服務 | 小米、微盟、舜宇光學科技、金馬能源、京東最新部署（立即觀看）

股市 13:10 2021/03/15

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恒生指數中午收報28907點，升167點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介新城悅服務 （01755） ，另亦會分析小米集團-W （01810） 、微盟集團 （02013） 、舜宇光學科技 （02382） 、金馬能源 （06885） 及京東集團-SW （09618） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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