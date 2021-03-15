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【iPhone】csl夥花旗推「iPhone for Life」　變相7折買iPhone？

Hot Talk 12:56 2021/03/15

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【iPhone】csl夥花旗推「iPhone for Life 」　變相7折買iPhone？

蘋果（Apple，美：AAPL）去年在香港註冊「iPhone for Life」商標，外界關注是否引入「年年煥新計劃」，讓蘋果用戶每年以較低價格入手最新型號iPhone。今日（15日），香港電訊 （06823） 旗下csl 、1010夥花旗在香港率先推「iPhone for Life」，用戶可以24個月以月供iPhone，並可在第25個月收取保證回購價，升級下一部新iPhone。以csl 提供資料，新計劃相當於讓用戶以7折購入iPhone 。

蘋果在內地、美國夥電訊推出「iPhone 年年煥新計劃（iPhone Upgrade Program）」服務多時，供用戶每年半價價錢更換最新型號iPhone。蘋果去年在香港註冊有關商標，令外界猜測蘋果考慮在香港部署相似服務。

年年半價換新iPhone？ 蘋果香港註冊「iPhone for Life」商標，可見【iPhone12】

香港電訊表示，由即日起至5月31日，特選Citi信用卡客戶憑花旗銀行發出的iPhone for Life邀請函於1O1O Center、csl及香港電訊專門店選購iPhone 12系列，並同時簽訂24個月承諾期的指定1O1O/csl 5G服務計劃，客戶便可分25期支付iPhone款項，並享實際年利率0%。

香港電訊舉例，客戶若選購iPhone 12 Pro Max（256GB）組合服務計劃，首24個月客戶每月支付iPhone款項低至300元，即首24個月支付iPhone款項共7200元。第25期供款為2100元，也相當於回購價值。24個月後，客戶可選擇退還iPhone給1O1O/csl指定門市，並從1O1O/csl收取保證回購價，以升級至下一部新iPhone，或選擇保留原有iPhone。

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若用戶選擇第25個月換取新iPhone，全期支付iPhone 12 Pro Max價格即7200元，較建議零售價10199元，便宜約30%。以相同計算方式，iPhone for Life計劃內其他iPhone 12系列的折扣率相若。

香港電訊續指，首1,000名參與iPhone for Life的合資格客戶更可獲贈一副Powerbeats3 Wireless入耳式耳機。

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編輯：麥德銘

電訊商 香港電訊－SS（06823） 電訊 蘋果（Apple，美：AAPL） 信用卡 花旗銀行 Apple iPhone 12 csl

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