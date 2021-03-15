【沙塵暴】北京現近10年最強沙塵暴　「推開窗以為係黃昏」

根據內地媒體報導，受內蒙古北京周一（15日）一場強沙塵暴侵襲，大部地區能見度不足一公裡，預計沙塵將會持續一天。當地政府提醒市民出行需註意交通安全；老人兒童及患有呼吸道過敏性疾病的人群，盡量不要到室外活動；公眾外出時請佩戴口罩、紗巾等防塵用品，外出歸來應清洗面部和鼻腔。

北京市生態環境監測中心監測數據顯示，周一北京市大部分地區PM10濃度超過2000微克/立方米，海澱區四季青站達3572微克/立方米。大部分地區能見度300至800米。

北京沙塵暴圖片如下：

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與此同時，新疆、內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，當中部分地區都有沙塵暴，內蒙古西部、寧夏北部、陝西北部、山西北部等地局部有強沙塵暴。

極端沙塵天氣亦引起網友抱怨，部分來自內地微博的熱評如下：

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編輯：李勝男