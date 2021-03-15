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【英國王室】威廉子女每年母親節寫卡 懷念戴安娜

環球社會熱點 12:52 2021/03/15

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周日（14日）為英國的母親節，不少人會利用當日向母親表達愛意，當中包括多年前失去母親的英國劍橋公爵威廉王子（Prince William）。英國肯辛頓宮同日上傳貼文，披露威廉的子女每年都會寫母親節卡片給已故王妃戴安娜（Princess Diana），夏洛特小公主（Princess Charlotte）更寫到「爸爸非常掛念你」（Papa is missing you.）。

威廉王子反駁哈里梅根：王室絕無種族歧視 【下一頁】

肯辛頓宮在Twitter貼出喬治小王子（Prince George）﹑夏洛特小公主及路易小王子（Prince Louis）的母親節卡片，收卡者正是他們素未謀面的戴安娜嫲嫲（Granny Diana）。貼文更透露，三位王室小成員每年都會寫卡片給戴安娜。

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喬治小王子的卡片先祝戴安娜母親節快樂，亦寫到自己非常愛她，以及經常想起戴安娜。夏洛特小公主的卡片有一個多色的心形圖案，並有多張蝴蝶貼紙，她在卡中寫到在母親節時想念戴安娜和「爸爸非常掛念你」。路易小王子的卡中未有寫上句子，而是充滿貼紙以及一個大的愛心圖案，並寫明出自路易。

梅根不忿被屈搞喊凱特 曾要求肯辛頓宮澄清 【下一頁】

貼文表示今年母親節再一次與眾不同，多數人可能因為新冠疫情而被迫與摯愛分開，但希望在不久的將來就可以再與母親相擁。

責任編輯：吳漢培

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