  • 22°C
香港時間 : 2021315日 (一) 21:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】Tesla馬斯克更改職位名稱做「科技大王」　道指期貨升80點納指期貨倒跌

股市 20:32 2021/03/15

分享：

美股動態不斷更新

美國1.9萬億美元紓困方案正式立法，但美國十年期債息再度升穿1.6厘水平，美股期貨向好，道指期貨於亞洲時段升105點，納指期貨靠穩。美國今日將公布3月紐約製造業指數。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國債息】摩通：何時沽出周期股？　要留意三大指標

【美國經濟】拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅　1993年首次重大加稅

【美股焦點】美股將迎「超級星期四」　美國聯儲局議息及中美對話

耶倫強調通脹風險可控 冀美明年充分就業

即市走勢︰

【20：29】道指期貨升幅收窄，升不足百點，升80點，報32745點；納指期貨倒跌12點，報12912點

【20：00】Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克、財務總監Zach Kirkhorn正式更改職位名稱，分別出任「科技大王（Technoking）」、「幣大師（Master of Coin）」，但行政總裁和財務總監角色未有更改。

【TSLA】Tesla馬斯克將CEO、CFO頭銜改稱「特斯拉科技之王」與「貨幣大師」

【16：55】籮筐技術（美︰LKCO）盤前升八成，報1.94美元。

【16：17】美國十年期債息報1.61厘，美滙指數報91.75，升0.07%。

【16：16】道指期貨升105點，報32770點；標指期貨升6點，報3938點；納指期貨升4點或0.03%，報12928點。

【16：00】百度旗下AI晶片業務籌18億元　最新估值達156億元

【15：45】Deliveroo戶戶送倫敦上市　擬集資108億元、採同股不同權架構（第二版）

【13：10】比特幣曾升穿60000美元水平　Tesla帳面賺93億、近乎一座超級工廠成本

【12：11】美國十年期債息報1.64厘；美滙指數跌0.01%，報91.67。

【12：11】道指期貨升40點，報32705點；標指期貨升1點，報3934點；納指期貨跌2點或0.02%，報12922點。

【11：00】內地公司怪獸充電向美國證監會正式提交招股書，擬在美國納斯達克上市，股票代碼為「EM」。

【新股IPO】內地充電寶公司怪獸充電擬赴美上市 小米、阿里為主要股東

道指上周五升293點港股ADR升45點　美國十年期債息報1.62厘

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【TSLA】Tesla馬斯克將CEO、CFO頭銜改稱「特斯拉科技之王」與「貨幣大師」

下一篇文章

【新股IPO】久久王食品1927暗盤潛水　一手賬面蝕100元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【恒指夜期】夜期跌3點　內地股市急挫、北水走資47億（不斷更新）
【恒指夜期】夜期跌3點　內地股市急挫、北水走資47億（不斷更新）
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近427億元、超額認購29倍
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近427億元、超額認購29倍
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？