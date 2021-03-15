  • 25°C
香港時間 : 2021315日 (一) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】美十年期債息報1.61厘　道指期貨升百點納指期貨靠穩

股市 16:18 2021/03/15

分享：

美股動態不斷更新

美股上周五個別發展，美國1.9萬億美元紓困方案正式立法，另一方面美國十年期債息再度升穿1.6厘水平，道指升293點；納指跌0.6%。美十年期債息報1.61，美股期貨向好，道指期貨於亞洲時段升105點，納指期貨靠穩。美國今日將公布3月紐約製造業指數。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美股焦點】美股將迎「超級星期四」　美國聯儲局議息及中美對話

耶倫強調通脹風險可控 冀美明年充分就業

即市走勢︰

【16：17】美國十年期債息報1.61厘，美滙指數報91.75，升0.07%。

【16：16】道指期貨升105點，報32770點；標指期貨升6點，報3938點；納指期貨升4點或0.03%，報12928點。

【16：00】百度旗下AI晶片業務籌18億元　最新估值達156億元

【15：45】Deliveroo戶戶送倫敦上市　擬集資108億元、採同股不同權架構（第二版）

【13：10】比特幣曾升穿60000美元水平　Tesla帳面賺93億、近乎一座超級工廠成本

【12：11】美國十年期債息報1.64厘；美滙指數跌0.01%，報91.67。

【12：11】道指期貨升40點，報32705點；標指期貨升1點，報3934點；納指期貨跌2點或0.02%，報12922點。

【11：00】內地公司怪獸充電向美國證監會正式提交招股書，擬在美國納斯達克上市，股票代碼為「EM」。

【新股IPO】內地充電寶公司怪獸充電擬赴美上市 小米、阿里為主要股東

道指上周五升293點港股ADR升45點　美國十年期債息報1.62厘

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【港股通新貴】20隻港股今起納入港股通　泡泡瑪特急升後回吐、收市升不足1%

下一篇文章

【新股IPO】汽車之家全日升2%　一手帳面賺370元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近400億元、超額認購27倍
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近400億元、超額認購27倍
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？