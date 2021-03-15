【美股期貨】美十年期債息報1.61厘　道指期貨升百點納指期貨靠穩

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五個別發展，美國1.9萬億美元紓困方案正式立法，另一方面美國十年期債息再度升穿1.6厘水平，道指升293點；納指跌0.6%。美十年期債息報1.61，美股期貨向好，道指期貨於亞洲時段升105點，納指期貨靠穩。美國今日將公布3月紐約製造業指數。

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焦點新聞︰

【美股焦點】美股將迎「超級星期四」 美國聯儲局議息及中美對話

耶倫強調通脹風險可控 冀美明年充分就業

即市走勢︰

【16：17】美國十年期債息報1.61厘，美滙指數報91.75，升0.07%。

【16：16】道指期貨升105點，報32770點；標指期貨升6點，報3938點；納指期貨升4點或0.03%，報12928點。

【16：00】百度旗下AI晶片業務籌18億元 最新估值達156億元

【15：45】Deliveroo戶戶送倫敦上市 擬集資108億元、採同股不同權架構（第二版）

【13：10】比特幣曾升穿60000美元水平 Tesla帳面賺93億、近乎一座超級工廠成本

【12：11】美國十年期債息報1.64厘；美滙指數跌0.01%，報91.67。

【12：11】道指期貨升40點，報32705點；標指期貨升1點，報3934點；納指期貨跌2點或0.02%，報12922點。

【11：00】內地公司怪獸充電向美國證監會正式提交招股書，擬在美國納斯達克上市，股票代碼為「EM」。

【新股IPO】內地充電寶公司怪獸充電擬赴美上市 小米、阿里為主要股東

道指上周五升293點港股ADR升45點 美國十年期債息報1.62厘

責任編輯︰梁浩碩