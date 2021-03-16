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專題:退休理財

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【美股期貨】美債息重上1.6厘　納指期貨升0.4%　道期跌58點（不斷更新）

股市 18:03 2021/03/16

分享：

美股動態不斷更新

美國10年期美債息曾跌穿1.6厘，投資者憧憬經濟加速重啟。美股期貨於亞洲時段個別發展，道指期貨跌近40點，納指期貨續升近0.3%。美國今日將公布2月零售銷售、2月進出口價格、2月工業生產等數據。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國債息】達里奧：投資債券顯得愚蠢　現金現在將來都是垃圾

耀才許繹彬：與納斯達克達成數據合作　料有助美股用戶比例提升至四成

【美國債息】景順：通脹預期刺激10年期債息續揚　未虞重演2013年縮減恐慌

即市走勢︰

【18：00】美國債息報1.602厘。道指期貨跌58點，納指期貨升54點或0.4%，標指期貨跌1點。

【17：59】富途上季盈利升10倍、全年交易額按年增近3倍 　盤前升4%

【16：40】道指期貨跌37點，報32813點；標指期貨跌不足1點，報3958點；納指期貨升35點或近0.3%，報13104點。

【16：37】嗶哩嗶哩（美：BILI）盤前升近4%，報116美元。嗶哩嗶哩已通過港交所上市聆訊。

【新股IPO】嗶哩嗶哩「b站」通過聆訊後首公布初步招股文件　傳集資233億、盤前升4%

【15：10】全球去年第四季穿戴裝置出貨量增長28%　蘋果稱冠小米僅次

【14：30】高盛被美國參議院質疑　疫情期間未有盡力向中小企放貸

【12：10】美國十年期債息報1.59厘；美滙指數報91.81，跌0.02%。

【12：08】道指期貨跌42點，報32808點；標指期貨升不足1點，報3958點；納指期貨升50點或0.4%，報13119點。

 

-------------------------

3月15日（一）市況

美國1.9萬億美元紓困方案正式立法，但美國十年期債息再度升穿1.6厘水平，收市由1.639厘高位回軟至1.606厘，美股道指在傳統經濟股力撐下造好，收市升174點，納指更大幅抽升1%。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2
美股 收報 變幅
道指 32,953 +0.5%
標指 3,968 +0.6%
納指 13,459 +1.0%
美債息 1.607 -0.028
蘋果 123.99 +2.4%
facebook 273.75 +2.0%
Tesla 707.94 +2.0%

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰【美股焦點】美股將迎「超級星期四」　美國聯儲局議息及中美對話

【美國債息】美國10年期債息高見1.6厘　道指為何屢創新高？

即市走勢︰

【05：00】道指收報32953點，升174點，標指升0.7%，收報3968點，納指升1.1%，收報13459點。

【02：31】紐約4月原油期貨收跌0.22美元，跌幅0.33%，報65.39美元。

【02：09】美股午市反覆造好，道指升80點或0.2%，報32858點；標指升5點，報3949點；納指升65點或0.49%，報13385點

【01：56】紐約 4月黃金期貨收漲約0.6%，報1,729.20美元，創最近約兩周收盤新高。

【01：03】美股三大指數悉數轉漲，道指漲0.11%，納指漲0.28%，標普500指數漲0.03%。特斯拉股價漲幅擴大至1.3%

【00：32】特斯拉股價漲1%，根據一份日期為3月11日監管文件，特斯拉前汽車業務總裁Jerome Guillen獲任命為重型卡車業務總裁。Wedbush認為，這一變動是特斯拉的重大戰略舉措，表明特斯拉計劃在未來幾年內，擴大其半掛和卡車業務的願景。

美股大市續偏軟，道指跌17點，報32760點，標指跌5點，報3937點；納指升26點或0.2%，報13345點。

【23：45】美國10年期債息在歐股盤中，接連失守1.62厘和1.61厘兩關，美股早段跌穿1.6厘，即市跌幅超過2.4個基點，進一步脫離上周五逼近1.64厘去年2月以來高位。

30年期債息跌逾2.7個基點，低至2.35厘下方。投資者觀望美國聯儲局本周二和周三，一連兩日舉行議息會議。

【23：45】北美最大連鎖電影院線營運商AMC重開旗下美國加州洛杉磯的電影院，為院線因應疫情關閉近一年後，重新開業。AMC股價曾升28.7%，高見14.37美元。

【23：40】美國十年期債息回落至1.607厘，道指跌幅擴大，跌135點，報32643點；納指亦挫0.2%，報13286點。

【23：10】被瑞銀指為可與Tesla一併高下的Volkswagen，擬歐洲建6大超級基地，生產電動車電池，並擬於2025年或之前，於歐洲經營約1.8萬個快速充電站。

【電動車】Volkswagen擬於2030年前於歐洲興建6個超級廠房　生產電動車電池

道指倒跌20點，報32758點；納指則升0.4%，報13377點。

【22：19】美銀調高油價預測，將布蘭特期油價格調高3至5美元，預期今年布蘭特基油升至63美元，2022年則為60美元。

道指升幅大為收窄，僅升7點，報32786點；納指升0.3%，報13359點。

【21：43】道指升98點，報32876點；納指跌0.1%，報13303點。

【美國債息】摩通：何時沽出周期股？　要留意三大指標

【美國經濟】拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅　1993年首次重大加稅

【20：29】道指期貨升幅收窄，升不足百點，升80點，報32745點；納指期貨倒跌12點，報12912點

耶倫強調通脹風險可控 冀美明年充分就業

【20：00】Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克、財務總監Zach Kirkhorn正式更改職位名稱，分別出任「科技大王（Technoking）」、「幣大師（Master of Coin）」，但行政總裁和財務總監角色未有更改。

【TSLA】Tesla馬斯克將CEO、CFO頭銜改稱「特斯拉科技之王」與「貨幣大師」

【16：55】籮筐技術（美︰LKCO）盤前升八成，報1.94美元。

【16：17】美國十年期債息報1.61厘，美滙指數報91.75，升0.07%。

【16：16】道指期貨升105點，報32770點；標指期貨升6點，報3938點；納指期貨升4點或0.03%，報12928點。

【16：00】百度旗下AI晶片業務籌18億元　最新估值達156億元

【15：45】Deliveroo戶戶送倫敦上市　擬集資108億元、採同股不同權架構（第二版）

【13：10】比特幣曾升穿60000美元水平　Tesla帳面賺93億、近乎一座超級工廠成本

【12：11】美國十年期債息報1.64厘；美滙指數跌0.01%，報91.67。

【12：11】道指期貨升40點，報32705點；標指期貨升1點，報3934點；納指期貨跌2點或0.02%，報12922點。

【11：00】內地公司怪獸充電向美國證監會正式提交招股書，擬在美國納斯達克上市，股票代碼為「EM」。

【新股IPO】內地充電寶公司怪獸充電擬赴美上市 小米、阿里為主要股東

道指上周五升293點港股ADR升45點　美國十年期債息報1.62厘

責任編輯︰梁浩碩

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