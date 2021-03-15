【美股市況】AMC重開旗下加州洛杉磯電影院　道指跌135點、納指亦跌逾0.2%

▲ 美股動態不斷更新

美國1.9萬億美元紓困方案正式立法，但美國十年期債息再度升穿1.6厘水平，美股道指在傳統經濟股力撐下造好，升逾百點，納指則續低迷，跌0.2%。

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焦點新聞︰【美股焦點】美股將迎「超級星期四」 美國聯儲局議息及中美對話

即市走勢︰

【23：45】北美最大連鎖電影院線營運商AMC重開旗下美國加州洛杉磯的電影院，為院線因應疫情關閉近一年後，重新開業。AMC股價曾升28.7%，高見14.37美元。

【23：40】美國十年期債息回落至1.607厘，道指跌幅擴大，跌135點，報32643點；納指亦挫0.2%，報13286點。

【23：10】被瑞銀指為可與Tesla一併高下的Volkswagen，擬歐洲建6大超級基地，生產電動車電池，並擬於2025年或之前，於歐洲經營約1.8萬個快速充電站。

【電動車】Volkswagen擬於2030年前於歐洲興建6個超級廠房 生產電動車電池

道指倒跌20點，報32758點；納指則升0.4%，報13377點。

【22：19】美銀調高油價預測，將布蘭特期油價格調高3至5美元，預期今年布蘭特基油升至63美元，2022年則為60美元。

道指升幅大為收窄，僅升7點，報32786點；納指升0.3%，報13359點。

【21：43】道指升98點，報32876點；納指跌0.1%，報13303點。

【美國債息】摩通：何時沽出周期股？ 要留意三大指標

【美國經濟】拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅 1993年首次重大加稅

【20：29】道指期貨升幅收窄，升不足百點，升80點，報32745點；納指期貨倒跌12點，報12912點

耶倫強調通脹風險可控 冀美明年充分就業

【20：00】Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克、財務總監Zach Kirkhorn正式更改職位名稱，分別出任「科技大王（Technoking）」、「幣大師（Master of Coin）」，但行政總裁和財務總監角色未有更改。

【TSLA】Tesla馬斯克將CEO、CFO頭銜改稱「特斯拉科技之王」與「貨幣大師」

【16：55】籮筐技術（美︰LKCO）盤前升八成，報1.94美元。

【16：17】美國十年期債息報1.61厘，美滙指數報91.75，升0.07%。

【16：16】道指期貨升105點，報32770點；標指期貨升6點，報3938點；納指期貨升4點或0.03%，報12928點。

【16：00】百度旗下AI晶片業務籌18億元 最新估值達156億元

【15：45】Deliveroo戶戶送倫敦上市 擬集資108億元、採同股不同權架構（第二版）

【13：10】比特幣曾升穿60000美元水平 Tesla帳面賺93億、近乎一座超級工廠成本

【12：11】美國十年期債息報1.64厘；美滙指數跌0.01%，報91.67。

【12：11】道指期貨升40點，報32705點；標指期貨升1點，報3934點；納指期貨跌2點或0.02%，報12922點。

【11：00】內地公司怪獸充電向美國證監會正式提交招股書，擬在美國納斯達克上市，股票代碼為「EM」。

【新股IPO】內地充電寶公司怪獸充電擬赴美上市 小米、阿里為主要股東

道指上周五升293點港股ADR升45點 美國十年期債息報1.62厘

責任編輯︰梁浩碩