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【美股市況】美股四巫日　納指升幅收窄至0.7% 道指跌144點 美滙迫92（不斷更新）

股市 02:30 2021/03/20

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美股動態不斷更新

美股四巫日（四重結算），美國10年期債息最多升至1.74厘，目前於1.735厘反覆，美滙指數升至92。道指最多跌364點，納指倒升。

焦點新聞︰

【美國通脹】諾獎得主克魯明：通脹未失控續支持低息　達里奧唱反調料聯儲局或被逼提前加息

即市走勢︰

【02：31】紐約4月原油期貨收漲1.42美元，漲幅2.37%，報61.42美元，本周累計下跌6.38%。倫敦布蘭特5月原油期貨收漲1.25美元，漲幅1.97%，報64.53美元，本周累跌6.77%。

【02：27】道指跌144點，報32717點，納指漲幅收窄至0.7%，升89點, 報13205點；標指升7點；美滙指數逼近92，暫報91.9，即市最高曾見92.17

【02：16】輝瑞製藥（PFE）維持超過0.6%跌幅，重新跌向即市低位35.47美元，強生公司（JNJ）微跌0.1%，暫報160.35美元，盤初曾走軟至159.47美元，巴西確認將向這兩家公司採購1.38億劑新冠肺炎疫苗。

【01：47】紐約4月黃金期貨收漲0.5%，報1741.70美元，本周累漲約1.3%。

【00：49】納指漲逾1%，標普漲約0.3%，道指跌0.4%或134點；Facebook領漲FAANG，漲逾4%；芯片股集體上漲，西部數據漲超4%，美光科技漲超2%，高通、英特爾、英偉達漲超1%。中概股騰訊音樂漲6%，小鵬汽車、愛奇藝漲超4%。

美10年期債息較日高回落約4個基點，暫報1.7139厘。

【00：26】美國10年期美債收益率日內轉跌，較日高回落約4個基點，報1.7051厘。

【00：00】道指跌119點或0.4%, 報32742點；納指升98點或0.8%，報13214點；標指持平，報3915點。美10年期債息報1.7157厘

【22：54】道指跌190點，納指升0.6%。

【21：50】美國債息升至1.74厘，美滙重上92，報92.12。道指跌幅擴大至300點，納指跌5點，標指跌19點。

【21：30】美股開市，道指跌43點，報32819點；納指升0.3%，報13150點；標指升0.01%，報3916點。

【18：42】道指升68點，納指升0.6%，標指升12點。

【15：37】美國十年期債息回落至1.68厘，道指期貨升49點，報32814點；標指期貨升9點，報3915點；納指期貨升69點或近0.6%，報12849點。

【12：53】美國十年期債息回落至1.7厘以下，最新報1.69厘，道指期貨升66點，報32831點；標指期貨升6點，報3912點；納指期貨升15點或0.1%，報12794點。

【12：15】美國十年期債息報1.7厘；美滙指數報91.85，跌0.01%。

【12：14】道指期貨升47點，報32812點；標指期貨升4點，報3910點；納指期貨升4點或0.03%，報12784點。

【11：30】Nike第三財季多賺7成勝預期　受累物流北美區收入跌10%、盤後股價跌4%

【11：00】YouTube擬在美國推手機短片串流服務「Shorts」

 

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3月17日（四）市況

美股憂慮歐洲的疫苗接種計劃的進度，歐元跌0.5%，美滙指數升至91.85，油價大跌8%，美債息高企1.7厘之上，納指收市急跌3%，道指跌153點，Tesla跌7%。不過，歐洲股市造好，德國DAX指數創歷史新高，非核心消費、工業、金融及醫療板塊帶動升勢。至於同是歐元區的法國股市，高見6082點，亦接近疫情前的新高水平6111點。

即睇美股收市情況：

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美股 收報 變幅
道指 32,862 -153
標指 3,915 -1.5%
納指 13,116 -3.0%
美債息 1.714 +0.072
蘋果 120.53 -3.4%
AMD 78.12 -5.5%
ZOOM 316.32 -6.0%
Tesla 653.16 -6.9%

美國聯儲局維持利率不變，並維持2023年底前不加息預期。會後聲明重申維持資產購買計劃不變，主席鮑威爾強調無需對近月美債息大幅上揚作出反應。

美國今日將公布上周初領失業救濟人數、3月費城聯儲製造業指數。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國債息】美聯儲議息結果出爐　一文看清投資界如何解讀

美國不加息巴西卻加息0.75厘6年來首次　一文看懂其他央行動向

【美息不變】高盛：聯儲局最快2022年初收水　2023年前不會加息

【儲局議息】鮑威爾：須看到實際通脹上行 才收緊政策

【美息不變】儲局預期3年不加息 調高今年通脹預測至2.4%

即市走勢︰

【04：44】橋水創辦人達里奧指，通脹上升可能迫使儲局提早加息。

【04：00】道指收市跌153點，收報32862點，標指跌1.5%，收報3915點，納指跌3%，收報13116點。

【02：58】大市沽壓沉重，納指午市跌勢加劇， 急挫逾300點，道指早段逾200點升幅幾乎全數抹掉， 標指亦跌1.2%。美債息升納指受壓， 暫跌310點或2.3%， 報13215點， 稍早時最多跌341點或2.5%， 低見13183點

道指暫僅微升11點， 報33027點， 早段最多曾升212點或0.6%，再創即市新高報33227點；標指暫跌48點或1.2%， 報3925點

【02：31】紐約4月原油期貨跌4.6美元，跌幅7.12%，報60美元。

倫敦布蘭特5月原油期貨跌4.72美元，跌幅6.94%，報63.28美元。 

【01：45】紐約4月黃金期貨收漲0.35%，報1732.50美元。

【01：38】紐約期油暫跌5.7%，報60.95美元，較早時曾挫逾6%，考驗60美元關，最多曾跌3.98美元或6.2%，低見60.62美元；布蘭特期油跌5.2%，報64.43美元

納指維持約200點或1.5%跌幅， 道指則升165點， 暫報33181點， 美10年期債息衝高至逾1.75厘後， 午市回順至1.7295厘

【00：55】納指受美債息升拖累， 急挫逾200點，險守13300關，暫跌1.6%或216點， 報13308點；道指升124點或0.4%，報33139點， 早前再刷新即市高位， 曾升212點至33227點； 標指暫跌13點

【00：37】騰訊支持的物聯網平台開發塗鴉智能（TUYA.N）正式登陸紐交所，開漲近30%，開盤價報27美元，每股ADS的IPO定價21美元

【00：37】紐約期油跌幅達5.0%，報61.39美元；倫敦布蘭特原油期貨跌4.76%。

【23：53】道指漲195點或0.6%，升見33211點，再創歷史新高，標指跌幅縮窄到0.3%，納指跌1.3%

【23：50】美國10年期債息即市升至逾1.75厘，漲近10個基點，創下2020年1月以來最高水平。30年期美債息亦漲9個基點，至2.5146厘，為2019年8月以來首次。

【22：21】美國10年期債息報1.7472厘，美滙指數報91.8，道指升68點，納指跌1.6%，標指跌25點。Tesla跌逾3%，報679.26美元。

【21：30】美股開市，道指低開53點，報32961點；納指跌1.3%，報13345點，標指跌22點，報3951點。

【21：07】納指期貨跌1.7%，道指期貨轉跌22點。

【19：31】道指期貨升12點，納指期貨跌1.3%，標指跌19點。

【18：15】德國股市創新高，高見14748點。美債息1.724厘，納指期貨跌1.2%。

【15：42】多點Dmall擬赴美以SPAC形式上市集資逾38億 騰訊有份投資

【15：31】美國十年期債息升至1.7厘，納指期貨跌87點或近0.7%，報13101點；道指期貨升80點，報32984點；標指期貨跌5點，報3958點。

【12：15】美國十年期債息最新報1.67厘；美滙指數報91.51，升近0.1%。

【12：13】道指期貨升72點，報32976點；標指期貨升1點，報3965點；納指期貨跌6點或0.08%，報13183點。

【08：50】富國銀行指，美國十年期債息可能在數周後升至1.75厘，年中更突破2厘。

【美債息】富國銀行︰聯儲局立場寬鬆　美十年期債息料年中突破2厘

【08：30】美商務部向多間中國通訊供應商發傳票　FCC啟動程序阻聯通、ComNet在美經營

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3月17日（三）市況

 

美國聯儲局今晨公布議息結果，維持0%至0.25%利率不變，符合市場預期。儲局政策聲明指保持買債速度，每月資產購買規模為1,200億美元。聯儲局點陣圖顯示，7名委員預計在2023年至少加息一次，去年12月為5名委員。聯邦基金利率期貨表明局方，在2023年1月加息的可能性約為80%。通脹預測今年達到2.4%，高於儲局2%的目標，核心通脹率達到2.2%。

美國10年期債息高企1.646厘，道指收市升189點，納指升0.4%。

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美股 收報 變幅
道指 33,015 +0.6%
標指 3,974 +0.3%
納指 13,525 +0.4%
美債息 1.650 +0.027
蘋果 124.76 -0.6%
facebook 284.01 +1.7%
Tesla 701.81 +3.7%

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焦點新聞︰

【美國經濟】美國2月新屋動工按月跌10.3%　遜預期

【美股焦點】美股將迎「超級星期四」　美國聯儲局議息及中美對話

【通脹升溫】橋水：全球通脹升溫　聯儲局或被逼提前加息

即市走勢︰

【04：00】道指收報33015點，升189點，標指升0.3%，收報3974點，納指升0.4%，收報13525點。

【03：22】美國三大指數全綫上漲，聯儲局主席鮑威爾強調買債力度不減， 道指首升破33000關，最多曾升221點或0.7%，至即市高位33047點。

道指現升153點，報32979點；納指升65點， 報13537點 ； 標指升19點，報3982點；美滙指數跌0.4%， 報91.49

【03：10】10年期美債收益率回吐日內漲幅，現報1.618厘

【02：06】美國聯儲局按兵不動，政策聲明措辭略偏鴿派，現貨金創3月1日以來新高至1743.96美元，較日低回升近20美元

道指升142點或0.4%， 報32968點；納指跌70點或0.5%，報13401點；標指跌20點，報3941點

【01：23】倫敦布蘭特期油跌幅達2%，現報66.97美元；紐約期油跌1.81%，現報63.63美元

【00：48】美股午市漲跌不一，道指由較早前漲逾130點，收窄至升60點，暫報32886點；納指由較早時跌198點或1.5% ， 跌幅略收窄至152點或1.1%， 暫報13318點；標指跌17點或0.5%，暫報3944點

【23：38】美國10年期債息在公布議結果前走高，升穿1.69厘，高見1.691厘。納指跌1.3%，道指升71點。

【23：31】迪士尼（DIS）曾揚逾3美元，高見195.88美元，現漲約1%。美國加州迪士尼樂園將於4月29日重開，當地迪士尼公園將於4月30日重新開放。

【23：00】三大指數均下跌，道指跌31點，標指跌0.7%，納指跌1.2%。

【21：30】美股開市，道指跌0.23點，報32825點，納指跌139點或1%，報13332點，標指跌14點 ，報3947點。

【20：34】10年期債息升逾3%，報1.673厘。

【20：15】10年期債息一度觸及1.67厘，創2020年1月新高。

【19：34】美國10年期債升逾2%至1.664厘，美國2年及10年期的息率利差超過150個基站。納指期貨跌幅擴大，最新跌1.1%；道指期貨升2點，標指期貨跌14點。

【18：17】道指期貨升18點，納指期貨跌41點或0.3%，標指期貨跌2點。

【11：25】美國十年期債息報1.62厘；美滙指數升0.05%，報91.91。

【11：25】道指期貨跌31點，報32693點；標指期貨跌3點，報3949點；納指期貨跌21點或近0.2%，報13119點。

【11：23】百度香港IPO據報發行價定為252元，低於招股上限價295元。百度（美︰BIDU）美股周三收報266.78美元，以每股ADS兌換8股A類普通股計，香港定價較美股折讓3%。

【新股IPO】傳百度香港IPO以252定價　較美股收市價折讓3%

【11：20】福士誓與Tesla爭「電動車一哥」　股價曾飈近30%

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3月16日（二）市況

零售數據欠佳，市場即倒轉炒，儲局收水憂慮稍紓，科技股繼續回氣，道指一度跌175點，納指升1.2%，不過，債王亦表態近期有造淡美債，美債息於尾市倒升，收報1.623厘，納指收市僅升0.1%，道指跌127點，等待儲局香港時間周四凌晨出議息結果，對債市及股市作出啟示。

Tesla遭看淡，股價收市跌4.4%，收報676.88美元。

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美股 收報 變幅
道指 32,825 -127
標指 3,962 -0.2%
納指 13,471 +0.1%
美債息 1.627 +0.02
Moderna 156.02 +8.6%
ZOOM 335.08 -4.3%
Tesla 676.88 -4.4%

美國公布2月零售銷售、2月進出口價格、2月工業生產等數據，均遜預期。

【美國經濟】美國2月零售銷售按月跌3%　核心零售銷售跌2.7%　均遜預期

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焦點新聞︰

「債王」格羅斯 ：近期曾造淡美債

誓與特斯拉爭「電動車一哥」　福士飈近30%創十多年最大漲幅

【美國債息】達里奧：投資債券顯得愚蠢　現金現在將來都是垃圾

耀才許繹彬：與納斯達克達成數據合作　料有助美股用戶比例提升至四成

【美國債息】景順：通脹預期刺激10年期債息續揚　未虞重演2013年縮減恐慌

【美國經濟】美國2月零售銷售按月跌3%　核心零售銷售跌2.7%　均遜預期

即市走勢︰

【04：00】道指收報32825點，跌127點，標指跌0.2%，收報3962點，納指升0.1%，收報13471點。

【02：50】納指轉跌0.2%， 暫跌32點， 報13426點；此前，納指曾最多升161點或1.2%， 至13620點。

特斯拉跌近5%，刷新日低至672.22美元。新能源汽車類股普遍向下，Nikola跌8.4%，RIDE跌8.4%，Fisker跌5.5%，持股特斯拉的ETF ARKK跌3.7%，蔚來汽車跌3.6%，理想汽車跌1.2%，小鵬汽車跌0.2%。

道指跌134點或0.4%，報32819點；標指跌11點或0.3%， 報3957點。

【02：33】紐約4月原油期貨收跌0.59美元，跌幅0.90%，報64.80美元。倫敦布蘭特5月原油期貨收跌0.49美元，跌幅0.71%，報68.39美元。 

【02：08】美股三大指數個別發展，納指升幅進一步收窄至0.2%， 暫升22點， 報13482點；道指跌130點或0.4%，報32823點；標指跌2點。

【01：48】美國10年期國債收益率刷新日高至1.6214%，日內當前漲幅超過1個基點，美國財政部拍賣20年期國債之後，  10年期債息曾跌至1.59%。
20年期美債收益率也將近收復20年期美債拍賣結果出爐以來的跌幅，重返2.29%上方，逼近拍賣結果出爐之前一刻錄得的日高2.3085%。

【01：41】紐約4月黃金期貨收漲0.1%，報1730.90美元。

【00：30】蘋果漲1.4%，報125.74美元，投行Evercore ISI將其目標價由163美元升至175美元。納指升幅收窄至0.4%，暫升51點，報13511點；道指跌156點或0.5%，報32796點。

【00：07】道指跌126點，或0.4%，報32826點；納指漲116點，或0.9%，報13576點；標指升3點，或0.1%，報3972點。

美股早段，標指最高上漲至3981.04點，升12點或0.3%，創即市歷史新高。

【23：00】道指午市跌逾130點，納指升逾1.1%

【22：36】道指跌72點，納指升1%，標指升11點。績優帶動富途升9%，報161.84美元。

【21：30】美股開市，道指跌27點，報32926點；納指升62點或0.5%，報13520點；標指升3點，報3972點。

【19：37】道指期貨跌14點，納期升74點或0.6%，標期升4點。

【18：00】美國債息報1.602厘。道指期貨跌58點，納指期貨升54點或0.4%，標指期貨跌1點。

【17：59】富途上季盈利升10倍、全年交易額按年增近3倍 　盤前升4%

【16：40】道指期貨跌37點，報32813點；標指期貨跌不足1點，報3958點；納指期貨升35點或近0.3%，報13104點。

【16：37】嗶哩嗶哩（美：BILI）盤前升近4%，報116美元。嗶哩嗶哩已通過港交所上市聆訊。

【新股IPO】嗶哩嗶哩「b站」通過聆訊後首公布初步招股文件　傳集資233億、盤前升4%

【15：10】全球去年第四季穿戴裝置出貨量增長28%　蘋果稱冠小米僅次

【14：30】高盛被美國參議院質疑　疫情期間未有盡力向中小企放貸

【12：10】美國十年期債息報1.59厘；美滙指數報91.81，跌0.02%。

【12：08】道指期貨跌42點，報32808點；標指期貨升不足1點，報3958點；納指期貨升50點或0.4%，報13119點。

 

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3月15日（一）市況

美國1.9萬億美元紓困方案正式立法，但美國十年期債息再度升穿1.6厘水平，收市由1.639厘高位回軟至1.606厘，美股道指在傳統經濟股力撐下造好，收市升174點，納指更大幅抽升1%。

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美股 收報 變幅
道指 32,953 +0.5%
標指 3,968 +0.6%
納指 13,459 +1.0%
美債息 1.607 -0.028
蘋果 123.99 +2.4%
facebook 273.75 +2.0%
Tesla 707.94 +2.0%

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焦點新聞︰【美股焦點】美股將迎「超級星期四」　美國聯儲局議息及中美對話

【美國債息】美國10年期債息高見1.6厘　道指為何屢創新高？

即市走勢︰

【05：00】道指收報32953點，升174點，標指升0.7%，收報3968點，納指升1.1%，收報13459點。

【02：31】紐約4月原油期貨收跌0.22美元，跌幅0.33%，報65.39美元。

【02：09】美股午市反覆造好，道指升80點或0.2%，報32858點；標指升5點，報3949點；納指升65點或0.49%，報13385點

【01：56】紐約 4月黃金期貨收漲約0.6%，報1,729.20美元，創最近約兩周收盤新高。

【01：03】美股三大指數悉數轉漲，道指漲0.11%，納指漲0.28%，標普500指數漲0.03%。特斯拉股價漲幅擴大至1.3%

【00：32】特斯拉股價漲1%，根據一份日期為3月11日監管文件，特斯拉前汽車業務總裁Jerome Guillen獲任命為重型卡車業務總裁。Wedbush認為，這一變動是特斯拉的重大戰略舉措，表明特斯拉計劃在未來幾年內，擴大其半掛和卡車業務的願景。

美股大市續偏軟，道指跌17點，報32760點，標指跌5點，報3937點；納指升26點或0.2%，報13345點。

【23：45】美國10年期債息在歐股盤中，接連失守1.62厘和1.61厘兩關，美股早段跌穿1.6厘，即市跌幅超過2.4個基點，進一步脫離上周五逼近1.64厘去年2月以來高位。

30年期債息跌逾2.7個基點，低至2.35厘下方。投資者觀望美國聯儲局本周二和周三，一連兩日舉行議息會議。

【23：45】北美最大連鎖電影院線營運商AMC重開旗下美國加州洛杉磯的電影院，為院線因應疫情關閉近一年後，重新開業。AMC股價曾升28.7%，高見14.37美元。

【23：40】美國十年期債息回落至1.607厘，道指跌幅擴大，跌135點，報32643點；納指亦挫0.2%，報13286點。

【23：10】被瑞銀指為可與Tesla一併高下的Volkswagen，擬歐洲建6大超級基地，生產電動車電池，並擬於2025年或之前，於歐洲經營約1.8萬個快速充電站。

【電動車】Volkswagen擬於2030年前於歐洲興建6個超級廠房　生產電動車電池

道指倒跌20點，報32758點；納指則升0.4%，報13377點。

【22：19】美銀調高油價預測，將布蘭特期油價格調高3至5美元，預期今年布蘭特基油升至63美元，2022年則為60美元。

道指升幅大為收窄，僅升7點，報32786點；納指升0.3%，報13359點。

【21：43】道指升98點，報32876點；納指跌0.1%，報13303點。

【美國債息】摩通：何時沽出周期股？　要留意三大指標

【美國經濟】拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅　1993年首次重大加稅

【20：29】道指期貨升幅收窄，升不足百點，升80點，報32745點；納指期貨倒跌12點，報12912點

耶倫強調通脹風險可控 冀美明年充分就業

【20：00】Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克、財務總監Zach Kirkhorn正式更改職位名稱，分別出任「科技大王（Technoking）」、「幣大師（Master of Coin）」，但行政總裁和財務總監角色未有更改。

【TSLA】Tesla馬斯克將CEO、CFO頭銜改稱「特斯拉科技之王」與「貨幣大師」

【16：55】籮筐技術（美︰LKCO）盤前升八成，報1.94美元。

【16：17】美國十年期債息報1.61厘，美滙指數報91.75，升0.07%。

【16：16】道指期貨升105點，報32770點；標指期貨升6點，報3938點；納指期貨升4點或0.03%，報12928點。

【16：00】百度旗下AI晶片業務籌18億元　最新估值達156億元

【15：45】Deliveroo戶戶送倫敦上市　擬集資108億元、採同股不同權架構（第二版）

【13：10】比特幣曾升穿60000美元水平　Tesla帳面賺93億、近乎一座超級工廠成本

【12：11】美國十年期債息報1.64厘；美滙指數跌0.01%，報91.67。

【12：11】道指期貨升40點，報32705點；標指期貨升1點，報3934點；納指期貨跌2點或0.02%，報12922點。

【11：00】內地公司怪獸充電向美國證監會正式提交招股書，擬在美國納斯達克上市，股票代碼為「EM」。

【新股IPO】內地充電寶公司怪獸充電擬赴美上市 小米、阿里為主要股東

道指上周五升293點港股ADR升45點　美國十年期債息報1.62厘

責任編輯︰梁浩碩

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