【美股市況】儲局維持利率不變　道指升142點現貨金飈（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國10年期債息在公布議結果前走高，升穿1.69厘，高見1.691厘。納指曾跌1.5%，道指反覆回升，市場關注聯儲局的議息決議，以及中美高層會談。美國今日將公布2月新屋動工、2月營建許可。

美國聯儲局今晨2時公布議息結果, 維持0%至0.25%利率不變，符合市場預期。儲局政策聲明指保持買債速度，每月資產購買規模為1,200億美元。

聯儲局點陣圖顯示，7名委員預計在2023年至少加息一次，去年12月為5名委員。聯邦基金利率期貨表明局方，在2023年1月加息的可能性約為80%。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國經濟】美國2月新屋動工按月跌10.3% 遜預期

【美股焦點】美股將迎「超級星期四」 美國聯儲局議息及中美對話

【通脹升溫】橋水：全球通脹升溫 聯儲局或被逼提前加息

即市走勢︰

【02：06】美國聯儲局按兵不動，政策聲明措辭略偏鴿派，現貨金創3月1日以來新高至1743.96美元，較日低回升近20美元

道指升142點或0.4%, 報32968點；納指跌70點或0.5%，報13401點；標指跌20點，報3941點

【01：23】倫敦布蘭特期油跌幅達2%，現報66.97美元；紐約期油跌1.81%，現報63.63美元

【00：48】美股午市漲跌不一，道指由較早前漲逾130點，收窄至升60點，暫報32886點；納指由較早時跌198點或1.5% , 跌幅略收窄至152點或1.1%, 暫報13318點；標指跌17點或0.5%，暫報3944點

【23：38】美國10年期債息在公布議結果前走高，升穿1.69厘，高見1.691厘。納指跌1.3%，道指升71點。

【23：31】迪士尼（DIS）曾揚逾3美元，高見195.88美元，現漲約1%。美國加州迪士尼樂園將於4月29日重開，當地迪士尼公園將於4月30日重新開放。

【23：00】三大指數均下跌，道指跌31點，標指跌0.7%，納指跌1.2%。

【21：30】美股開市，道指跌0.23點，報32825點，納指跌139點或1%，報13332點，標指跌14點 ，報3947點。

【20：34】10年期債息升逾3%，報1.673厘。

【20：15】10年期債息一度觸及1.67厘，創2020年1月新高。

【19：34】美國10年期債升逾2%至1.664厘，美國2年及10年期的息率利差超過150個基站。納指期貨跌幅擴大，最新跌1.1%；道指期貨升2點，標指期貨跌14點。

【18：17】道指期貨升18點，納指期貨跌41點或0.3%，標指期貨跌2點。

【11：25】美國十年期債息報1.62厘；美滙指數升0.05%，報91.91。

【11：25】道指期貨跌31點，報32693點；標指期貨跌3點，報3949點；納指期貨跌21點或近0.2%，報13119點。

【11：23】百度香港IPO據報發行價定為252元，低於招股上限價295元。百度（美︰BIDU）美股周三收報266.78美元，以每股ADS兌換8股A類普通股計，香港定價較美股折讓3%。

【新股IPO】傳百度香港IPO以252定價 較美股收市價折讓3%

【11：20】福士誓與Tesla爭「電動車一哥」 股價曾飈近30%

-------------------------

3月16日（二）市況

零售數據欠佳，市場即倒轉炒，儲局收水憂慮稍紓，科技股繼續回氣，道指一度跌175點，納指升1.2%，不過，債王亦表態近期有造淡美債，美債息於尾市倒升，收報1.623厘，納指收市僅升0.1%，道指跌127點，等待儲局香港時間周四凌晨出議息結果，對債市及股市作出啟示。

Tesla遭看淡，股價收市跌4.4%，收報676.88美元。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

美股 收報 變幅 道指 32,825 -127 標指 3,962 -0.2% 納指 13,471 +0.1% 美債息 1.627 +0.02 Moderna 156.02 +8.6% ZOOM 335.08 -4.3% Tesla 676.88 -4.4%

美國公布2月零售銷售、2月進出口價格、2月工業生產等數據，均遜預期。

【美國經濟】美國2月零售銷售按月跌3% 核心零售銷售跌2.7% 均遜預期

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

「債王」格羅斯 ：近期曾造淡美債

誓與特斯拉爭「電動車一哥」 福士飈近30%創十多年最大漲幅

【美國債息】達里奧：投資債券顯得愚蠢 現金現在將來都是垃圾

耀才許繹彬：與納斯達克達成數據合作 料有助美股用戶比例提升至四成

【美國債息】景順：通脹預期刺激10年期債息續揚 未虞重演2013年縮減恐慌

【美國經濟】美國2月零售銷售按月跌3% 核心零售銷售跌2.7% 均遜預期

即市走勢︰

【04：00】道指收報32825點，跌127點，標指跌0.2%，收報3962點，納指升0.1%，收報13471點。

【02：50】納指轉跌0.2%， 暫跌32點， 報13426點；此前，納指曾最多升161點或1.2%， 至13620點。

特斯拉跌近5%，刷新日低至672.22美元。新能源汽車類股普遍向下，Nikola跌8.4%，RIDE跌8.4%，Fisker跌5.5%，持股特斯拉的ETF ARKK跌3.7%，蔚來汽車跌3.6%，理想汽車跌1.2%，小鵬汽車跌0.2%。

道指跌134點或0.4%，報32819點；標指跌11點或0.3%， 報3957點。

【02：33】紐約4月原油期貨收跌0.59美元，跌幅0.90%，報64.80美元。倫敦布蘭特5月原油期貨收跌0.49美元，跌幅0.71%，報68.39美元。

【02：08】美股三大指數個別發展，納指升幅進一步收窄至0.2%， 暫升22點， 報13482點；道指跌130點或0.4%，報32823點；標指跌2點。

【01：48】美國10年期國債收益率刷新日高至1.6214%，日內當前漲幅超過1個基點，美國財政部拍賣20年期國債之後， 10年期債息曾跌至1.59%。

20年期美債收益率也將近收復20年期美債拍賣結果出爐以來的跌幅，重返2.29%上方，逼近拍賣結果出爐之前一刻錄得的日高2.3085%。

【01：41】紐約4月黃金期貨收漲0.1%，報1730.90美元。

【00：30】蘋果漲1.4%，報125.74美元，投行Evercore ISI將其目標價由163美元升至175美元。納指升幅收窄至0.4%，暫升51點，報13511點；道指跌156點或0.5%，報32796點。

【00：07】道指跌126點，或0.4%，報32826點；納指漲116點，或0.9%，報13576點；標指升3點，或0.1%，報3972點。

美股早段，標指最高上漲至3981.04點，升12點或0.3%，創即市歷史新高。

【23：00】道指午市跌逾130點，納指升逾1.1%

【22：36】道指跌72點，納指升1%，標指升11點。績優帶動富途升9%，報161.84美元。

【21：30】美股開市，道指跌27點，報32926點；納指升62點或0.5%，報13520點；標指升3點，報3972點。

【19：37】道指期貨跌14點，納期升74點或0.6%，標期升4點。

【18：00】美國債息報1.602厘。道指期貨跌58點，納指期貨升54點或0.4%，標指期貨跌1點。

【17：59】富途上季盈利升10倍、全年交易額按年增近3倍 盤前升4%

【16：40】道指期貨跌37點，報32813點；標指期貨跌不足1點，報3958點；納指期貨升35點或近0.3%，報13104點。

【16：37】嗶哩嗶哩（美：BILI）盤前升近4%，報116美元。嗶哩嗶哩已通過港交所上市聆訊。

【新股IPO】嗶哩嗶哩「b站」通過聆訊後首公布初步招股文件 傳集資233億、盤前升4%

【15：10】全球去年第四季穿戴裝置出貨量增長28% 蘋果稱冠小米僅次

【14：30】高盛被美國參議院質疑 疫情期間未有盡力向中小企放貸

【12：10】美國十年期債息報1.59厘；美滙指數報91.81，跌0.02%。

【12：08】道指期貨跌42點，報32808點；標指期貨升不足1點，報3958點；納指期貨升50點或0.4%，報13119點。

-------------------------

3月15日（一）市況

美國1.9萬億美元紓困方案正式立法，但美國十年期債息再度升穿1.6厘水平，收市由1.639厘高位回軟至1.606厘，美股道指在傳統經濟股力撐下造好，收市升174點，納指更大幅抽升1%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

美股 收報 變幅 道指 32,953 +0.5% 標指 3,968 +0.6% 納指 13,459 +1.0% 美債息 1.607 -0.028 蘋果 123.99 +2.4% facebook 273.75 +2.0% Tesla 707.94 +2.0%

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰【美股焦點】美股將迎「超級星期四」 美國聯儲局議息及中美對話

【美國債息】美國10年期債息高見1.6厘 道指為何屢創新高？

即市走勢︰

【05：00】道指收報32953點，升174點，標指升0.7%，收報3968點，納指升1.1%，收報13459點。

【02：31】紐約4月原油期貨收跌0.22美元，跌幅0.33%，報65.39美元。

【02：09】美股午市反覆造好，道指升80點或0.2%，報32858點；標指升5點，報3949點；納指升65點或0.49%，報13385點

【01：56】紐約 4月黃金期貨收漲約0.6%，報1,729.20美元，創最近約兩周收盤新高。

【01：03】美股三大指數悉數轉漲，道指漲0.11%，納指漲0.28%，標普500指數漲0.03%。特斯拉股價漲幅擴大至1.3%

【00：32】特斯拉股價漲1%，根據一份日期為3月11日監管文件，特斯拉前汽車業務總裁Jerome Guillen獲任命為重型卡車業務總裁。Wedbush認為，這一變動是特斯拉的重大戰略舉措，表明特斯拉計劃在未來幾年內，擴大其半掛和卡車業務的願景。

美股大市續偏軟，道指跌17點，報32760點，標指跌5點，報3937點；納指升26點或0.2%，報13345點。

【23：45】美國10年期債息在歐股盤中，接連失守1.62厘和1.61厘兩關，美股早段跌穿1.6厘，即市跌幅超過2.4個基點，進一步脫離上周五逼近1.64厘去年2月以來高位。

30年期債息跌逾2.7個基點，低至2.35厘下方。投資者觀望美國聯儲局本周二和周三，一連兩日舉行議息會議。

【23：45】北美最大連鎖電影院線營運商AMC重開旗下美國加州洛杉磯的電影院，為院線因應疫情關閉近一年後，重新開業。AMC股價曾升28.7%，高見14.37美元。

【23：40】美國十年期債息回落至1.607厘，道指跌幅擴大，跌135點，報32643點；納指亦挫0.2%，報13286點。

【23：10】被瑞銀指為可與Tesla一併高下的Volkswagen，擬歐洲建6大超級基地，生產電動車電池，並擬於2025年或之前，於歐洲經營約1.8萬個快速充電站。

【電動車】Volkswagen擬於2030年前於歐洲興建6個超級廠房 生產電動車電池

道指倒跌20點，報32758點；納指則升0.4%，報13377點。

【22：19】美銀調高油價預測，將布蘭特期油價格調高3至5美元，預期今年布蘭特基油升至63美元，2022年則為60美元。

道指升幅大為收窄，僅升7點，報32786點；納指升0.3%，報13359點。

【21：43】道指升98點，報32876點；納指跌0.1%，報13303點。

【美國債息】摩通：何時沽出周期股？ 要留意三大指標

【美國經濟】拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅 1993年首次重大加稅

【20：29】道指期貨升幅收窄，升不足百點，升80點，報32745點；納指期貨倒跌12點，報12912點

耶倫強調通脹風險可控 冀美明年充分就業

【20：00】Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克、財務總監Zach Kirkhorn正式更改職位名稱，分別出任「科技大王（Technoking）」、「幣大師（Master of Coin）」，但行政總裁和財務總監角色未有更改。

【TSLA】Tesla馬斯克將CEO、CFO頭銜改稱「特斯拉科技之王」與「貨幣大師」

【16：55】籮筐技術（美︰LKCO）盤前升八成，報1.94美元。

【16：17】美國十年期債息報1.61厘，美滙指數報91.75，升0.07%。

【16：16】道指期貨升105點，報32770點；標指期貨升6點，報3938點；納指期貨升4點或0.03%，報12928點。

【16：00】百度旗下AI晶片業務籌18億元 最新估值達156億元

【15：45】Deliveroo戶戶送倫敦上市 擬集資108億元、採同股不同權架構（第二版）

【13：10】比特幣曾升穿60000美元水平 Tesla帳面賺93億、近乎一座超級工廠成本

【12：11】美國十年期債息報1.64厘；美滙指數跌0.01%，報91.67。

【12：11】道指期貨升40點，報32705點；標指期貨升1點，報3934點；納指期貨跌2點或0.02%，報12922點。

【11：00】內地公司怪獸充電向美國證監會正式提交招股書，擬在美國納斯達克上市，股票代碼為「EM」。

【新股IPO】內地充電寶公司怪獸充電擬赴美上市 小米、阿里為主要股東

道指上周五升293點港股ADR升45點 美國十年期債息報1.62厘

責任編輯︰梁浩碩