梅根據報想選美國總統 但前提係拜登唔連任

▲ 英媒指如美國總統拜登決定不連任，梅根可能會角逐下屆美國總統大選。

英國哈里王子與夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費的訪問後，哈里梅根隨即成為輿論焦點。有民調指哈里梅根於美國的支持度不跌反升。英媒引述英國工黨消息人士指，梅根已經和美國民主黨高層接觸，如美國總統拜登決定不連任，梅根可能會角逐下屆美國總統大選。

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美國民調機構Morning Consult於訪問播出前訪問2,200名美國人，並於訪問播出後訪問838名美國人。調查發現梅根（Meghan Markle）的支持度由45%升至67%，而哈里王子（Prince Harry）的支持度也由46%升至69%。

英媒引述一名與華盛頓關係密切的資深工黨人士指，梅根已經和美國民主黨人建立聯繫，可能準備將來角逐美國大選，及有意為此設立籌款團隊。

英媒更引述消息人士指，由於拜登（Joe Biden）於完成4年總統任期後已82歲，假如拜登決定不再連任，梅根打算在2024年參選美國總統。

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梅根過往曾多次作政治表態，包括於去年11月美國大選舉行前，梅根曾呼籲選民積極投票，更暗示自己支持民主黨拜登。美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）更引述梅根的一位朋友指，梅根於2018年嫁給哈里王子後仍保留美國國籍，是考慮到她日後可能從政。

據悉，梅根的朋友過往曾對梅根的政治抱負加以鼓勵，更形容梅根的崛起是「典型的美國夢。」（the embodiment of the American dream）

責任編輯：鄭錦玲