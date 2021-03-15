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【加密貨幣】印度擬禁止交易 6個月內要出清

環球社會熱點 12:55 2021/03/15

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近年加密貨幣價格不斷攀升，吸引了不少投資者目光。但最近在印度則傳出壞消息，印度政府擬立例禁止於印度交易加密貨幣，消息更指將不容許持有加密貨幣。若政策一旦落實，外界料將對數百萬加密貨幣投資者造成打擊。

《路透社》引述印度政府消息人士報道，該法案將會是世界上目前為止，所有針對加密貨幣的法案中最嚴厲的一個。法案將擁有、發行、採礦、交易以及轉讓加密貨幣等行為一律定義為犯罪。該措施符合印度政府1月份，要求禁止私人虛擬貨幣，如全球最大型的加密貨幣Bitcoin等交易，並建立官方數字貨幣交易框架。

印度兩長者接種新冠疫苗後 心臟病發死亡 【下一頁】

報道引述消息人士指，法案將容許加密貨幣持有者最多6個月時間，出售手上資產。若限期後依然持有，則會被罰款。

現時印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府在國會中佔有多數席位，官員有信心該法案將獲得通過。如果禁令實施，印度將成為首個將持有加密貨幣定義為非法的主要經濟體。現時中國雖然禁止採礦和交易加密貨幣，但亦不會懲罰持有者。

據加密貨幣業內人士估算，目前印度共有800萬名加密貨幣投資者，擁有的資產達14億美元（約108億港元）。

印度供1000萬劑牛津疫苗給英國 「不影響供應貧窮國」  【下一頁】

Bitcoin於上周六（13日）創下了6萬美元（約46.8萬港元）的歷史高位，原因是獲得Tesla行政總裁馬斯（Elon Musk）等名人支持，使用加密貨幣交易的接受程度有所提升。

責任編輯：李俊儀

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