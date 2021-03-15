▲ 【騰訊股價】騰訊受監管陰霾籠罩挫3% 大摩：拖累氣氛及金融科技業務發展

騰訊 （00700） 上周據報成為下一個金融監管目標，今日再有報道指，騰訊將面臨阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團相似的金融監管要求。消息重挫騰訊股價，券商摩根士丹利估計監管消息將拖累短線氣氛，以至騰訊未來的金融科技及貸款業務發展都會一併減慢，甚至影響騰訊未來的收購合併計劃。

騰訊據報成為下個金融監管目標 逆市續軟曾跌逾2%【下一頁】

受消息影響，騰訊股價逆市下跌，午市前下試半日最低位，最新報628元跌3.5%，成交115.65億元。

大摩指，留意到有報道指，內地監管機構或要求騰訊成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務，潛在的監管要求有機會限制騰訊的微信支付業務、甚至更廣泛的貸款及金融科技業務擴充步伐都會受限。

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大摩相信消息將對騰訊股價造成負面影響，但相信整體風險可控，尤其是騰訊旗下的微眾銀行業務一直以審慎風格發展，亦因此導致金融科技收入及盈利增長較低。

大摩維持對騰訊「增持」評級，目標價820元。

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編輯：趙穎妍