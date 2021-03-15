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【騰訊股價】騰訊受監管陰霾籠罩挫3%　大摩：拖累氣氛及金融科技業務發展

股市 11:48 2021/03/15

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【騰訊股價】騰訊受監管陰霾籠罩挫3%　大摩：拖累氣氛及金融科技業務發展

騰訊 （00700） 上周據報成為下一個金融監管目標，今日再有報道指，騰訊將面臨阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團相似的金融監管要求。消息重挫騰訊股價，券商摩根士丹利估計監管消息將拖累短線氣氛，以至騰訊未來的金融科技及貸款業務發展都會一併減慢，甚至影響騰訊未來的收購合併計劃。

騰訊據報成為下個金融監管目標　逆市續軟曾跌逾2%【下一頁】

受消息影響，騰訊股價逆市下跌，午市前下試半日最低位，最新報628元跌3.5%，成交115.65億元。

大摩指，留意到有報道指，內地監管機構或要求騰訊成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務，潛在的監管要求有機會限制騰訊的微信支付業務、甚至更廣泛的貸款及金融科技業務擴充步伐都會受限。

騰訊斥近28億元人民幣增持世紀華通【下一頁】

大摩相信消息將對騰訊股價造成負面影響，但相信整體風險可控，尤其是騰訊旗下的微眾銀行業務一直以審慎風格發展，亦因此導致金融科技收入及盈利增長較低。

大摩維持對騰訊「增持」評級，目標價820元。

美國制裁｜華為、中興等五間中資企被美指威脅國家安全【下一頁】

 

編輯：趙穎妍

港股 藍籌股 Fintech 合併 阿里巴巴－SW（09988） 制裁 目標價 阿里巴巴 騰訊 微信

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