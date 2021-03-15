德民眾以選票表達不滿 基民盟傳統票倉失利

德國兩個州份率先舉行地方選舉，為超級大選揭開帷幕。多項德國民調顯示，市民不滿總理默克爾（Angela Merkel）政府處理新冠疫情手法及接種新冠疫苗速度過慢，默克爾所屬基督教民主聯盟（簡稱基民盟）於州選舉中失利，支持度更跌至自二戰後歷史新低。

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德國南部巴登-符騰堡州（Baden-Württemberg）及萊茵蘭–普法茲州（Rhineland-Palatinate）率先舉行選舉。德國公共廣播聯盟ARD民調顯示，符騰堡州長克雷奇曼（Winfried Kretschmann）所屬的綠黨，於該州取得了30.7%選票，排名第2的基民盟支持度只有23.3%，較上屆大選下跌了3.7%個百分比。值得注意的是，符騰堡州是德國最富裕州份之一，以往屬基民盟的傳統票倉。

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在鄰近的萊茵蘭-普法茲州，基民盟取得26%選票，支持度同樣位列第2，亦較2016年大選下降5.8個百分比。至於中間偏左的社民黨得票最多，佔約35%。兩州的新任政府可能不再選擇與支持度下降的基民盟組聯合政府，改與其他黨派合作，令基民盟失去對傳統票倉的控制。

是次州選舉的結果為9月26日舉行的聯邦大選提供象徵性意義，民眾以選票向默克爾政府於新冠肺炎疫情處理不力表達不滿。有分析認為，基民盟失利主要與民眾不滿德國新冠疫苗接種速度過慢，以及該黨接連傳出的「口罩醜聞」有關。

責任編輯：郭麗明