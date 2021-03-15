Google推Chrome 89新版本　可減少記憶體用量提升載入速度

▲ Google將在本月陸續推出Chrome 89新版本，以提升記憶體管理和速度效能。

Google Chrome為不少用戶常用的瀏覽器，但由於記憶體及CPU耗用量大，一直被指網頁載入速度慢。最近Google表示，即將推出Chrome 89新版本，可提升記憶體管理和速度效能，藉此提升使用效率。

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Google指出，將在不同系統推出Chrome 89版本，新版本將提供更智能的記憶體管理。官方表示，在Windows系統中，Chrome 89使用PartitionAlloc 技術，可重新分配資源使用，提升9%瀏覽器的反應速度，另外也可節省22%記憶體，以及3%GPU耗用量。

另外，macOS系統的Chrome 89版本，可減少背景分頁所使用的暫存檔案，減低8%記憶體用量及提升65%耗電效能。而Android版本就加入「Freeze-Dried Tab」功能，可將分頁儲存為輕量版本，不但可減少分頁體積大小，還能提升7.5%啟動時間。

Chrome 89版本於本月初陸續發布，用戶可在網頁的「設定」中，選擇「關於 Google Chrome」選項來進行更新。

責任編輯：李寶如