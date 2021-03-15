新地商場橫掃業界16項殊榮 以網上營銷「疫」市創造商機



新地旗下的東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙早前聯手推出的「折上折瘋搶Online Sale」活動，吸引顧客網上掃貨再到店自取，為市民在疫情期間提供「宅在家」的嶄新商場購物體驗。活動於日前由《Marketing Magazine》主辦的「Mob-Ex Awards 2021」及「Asia e-Commerce Awards 2021」中橫掃16獎，包括4金6銀5銅獎及全場最高榮譽的「流動營銷年度大獎」，在一眾參賽品牌中脫穎而出！

「Mob-Ex Awards」及「Asia e-Commerce Awards」為業界年度盛事，旨在表揚出色的流動營銷企劃及善用創新電子商務策略的企業。新地三大商場東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙早前聯同逾130間商戶推出多重優惠，包括電子優惠券、網上預購優惠貨品等網上推廣，更同時利用Facebooo直播推介產品，結合線上線下打造多元宣傳渠道，為顧客打造安全、嶄新及便利的購物體驗，把握疫情下的網上營銷機遇，創造商場、商戶及顧客三贏局面。

新地（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮分享指，新地十二大商場一向緊貼市場脈搏，在疫情期間亦透過網上平台，以線上線下靈活而具策略性的營銷活動讓顧客享受購物與互動的樂趣。其中「折上折瘋搶Online Sale」榮獲16項大獎，備受業界肯定，成績令人鼓舞。她又指，未來將保持市場觸覺，了解新世代顧客的需求，配合科技發展，全面提升顧客線上線下互動，帶來更多元化的購物消閒體驗。

（資料由客戶提供）