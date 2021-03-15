【阿斯利康疫苗】再多兩國停打牛津疫苗 阿斯利康堅稱無問題

各地相繼有民眾接種牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發的牛津疫苗後出現血栓後，多國憂慮牛津疫苗導致血栓而暫停使用。荷蘭和愛爾蘭宣佈，為預防出現血栓個案，暫停為民眾接種牛津疫苗。阿斯利康同日表示，再次審查牛津疫苗疫苗數據後，未有發現證據顯示疫苗增加血栓風險。

愛爾蘭國家免疫咨詢委員會表示，鑒於挪威有接種牛津疫苗後出現血栓個案，建議停止使用疫苗。愛爾蘭副首席醫療官格林（Ronan Glynn）強調，目前未能得出牛津疫苗與血栓症狀有關聯的結論，需要了解更多資料。

南韓男子接種牛津疫苗9日後死 【下一頁】

荷蘭衛生部周日（14日）宣佈，暫停為國民接種牛津疫苗。荷蘭目前未錄到任何相關個案，衛生部亦表示暫時未有證據顯示，挪威及丹麥出現的嚴重副作用個案，和牛津疫苗有直接聯繫。當局強調，將會等候歐洲藥品管理局（EMA）調查結果。荷蘭衛生部長榮赫（Hugo de Jonge）表示，必須確保安全，所以現在最明智的做法是暫停接種。

阿斯利康周日表示，對接種新冠疫苗的人群安全數據進行審查後，未發現有增加血栓風險的證據。阿斯利康指已經對歐洲接種的1,700萬人數據進行審查，數據涵蓋了所有年齡組別、性別、疫苗批次等，一律未有發現證據，顯示疫苗會增加肺栓塞、血栓或血小板減少風險。

責任編輯：李俊儀