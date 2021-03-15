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【異動股】今年首兩個月內地消費總額增逾3成 藍月亮現升逾4%

股樓投資 12:27 2021/03/15

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國家統計局公布，內地今年首兩個月社會消費品零售總額增33.8%，略高於市場所預期的32%增長，較2019年1月至2月份增6.4%，2年內的平均增速為3.2%。

[滙豐控股5] 看好行業增長至2025年 滙豐推出奢侈品指數掛鈎產品  詳情請看[下一頁]

當中，扣除汽車的消費品零售額達63076億元人民幣，增30.4%，兩年內平均增長2.9%。扣除價格因素，2021年1月至2月份社會消費品零售總額實際增長34.3%，兩年內平均增長1.2%。

[騰訊700] 騰訊持股物聯網平台 塗鴉智能擬周四在美上市 集資近9億美元  詳情請看[下一頁]

今日內地消費股個別發展，多隻股份由升轉跌。藍月亮（06993）升4.3%，報14.52元。農夫山泉（09633）今早曾升近4%至45元，隨後升幅收窄至1.6%，報44元。青島啤酒（00168）跌0.3%，報63.45元；華潤啤酒（00291）跌1.7%，報56.6元；安踏（02020）跌3.3%，報119.4元。

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撰文 : 趙家盈

藍月亮集團（06993） 安踏體育（02020） 汽車 港股 零售 華潤啤酒（00291） 青島啤酒（00168） 農夫山泉（09633） 國家統計局 社會消費品零售總額

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