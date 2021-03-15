緬甸軍方鎮壓各地示威 造成最少39人死

▲ 緬甸全國各地於周日示威中最少有39人死亡，被形容為緬甸軍方發動政變以來最黑暗的一日。

緬甸軍方自2月發動政變，拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人。緬甸民眾周日（14日）繼續示威抗議軍方政變，緬甸軍方暴力鎮壓示威者。據悉，緬甸全國各地於周日示威中最少有39人死亡，被形容為緬甸軍方發動政變以來最黑暗的一日。

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緬甸軍方發動政變已踏入第七周，緬甸每日都有數以十萬計的民眾上街示威，抗議軍方發動政變及要求釋放昂山素姬等人。緬甸軍方連日作出鎮壓，已造成超過80人死亡，周日示威恐令死亡人數再急增。

緬甸全國各地周日都有示威，軍警揮舞著刀具和棍棒，與示威者於仰光工業區Hlaing Tharyar對峙。緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指，緬甸安全部隊於當地最少殺死22名示威者，於其餘地區更殺死最少16名示威者及1名警察。

緬甸各地的街頭煙霧彌漫，不時有軍車穿過小鎮，而民眾於屋内躲避時更聽到槍聲。緬甸周日傍晚更有新聞指，淡汶鎮（Tamwe）有數百名示威者試圖縱火燒毀警局，當局開槍驅逐示威者導致一人死亡。

另外，緬甸國内的反華情緒加劇。Hlaing Tharyar的一間中資製衣廠遭到縱火襲擊，工廠内有大量中方員工受傷。緬甸官方媒體更指，當地最少有5間工廠遭襲擊及被夷為平地。

責任編輯：鄭錦玲