【大行報告】瑞信指資金撤出影響暫消除　重申小米「跑贏大市」評級

瑞信發表報告表示，小米(01810)獲美國法院頒發臨時禁令，暫停將公司認定為中國涉軍企業的行政命令，令美國人自3月15日起禁買其股份並要在2022年1月14日前沽出的禁令獲暫緩，同時MSCI已宣布不會將小米剔出相關指數，可暫時消除相關資金撤出的影響。



該行指出小米過去一個月股價跌17%，加上被列黑名單的憂慮消除後，小米估值變得吸引，估計公司將繼續受惠智能手機市場份額提升、中高端手機滲透率提升、互聯網收入變現及海外收入擴張等因素，不過該行就將其2020年每股盈測下調以反映非經營開支較高的影響，對2021年及2022年的預測大致不變，目標價由34.8元微降至34.3元，重申「跑贏大市」評級。

瑞信估計小米去年第四季收入將差過預期，主要因為受零部件短缺影響，去年第四季智能手機出貨量稍低，加上由於產品推出延遲令IoT收入減少，不過估計集團亦受惠經營開支表現及非經營收入等，期內經調整淨利將符預期。



該行維持對小米2021年及2022年智能手機出貨量1.95億部及2.11億部的預測，料平均銷售單價將分別按年升6.5%及3%。另外該行亦料小米IoT及互聯網服務業務今年將分別按年升36%及25%。

大行對小米評級及目標價：