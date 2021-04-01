  • 26°C
香港時間 : 2021402日 (五) 00:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】怪獸充電美股首掛漲逾7%　小米阿里為主要股東

新股IPO 23:20 2021/04/01

分享：

美國首間以共享充電寶作為業務上市的內地公司怪獸充電（美：EM）今日（4月1日）首掛，現報9.12美元，較招股價8.5美元高7.41%，

新加坡網約車平台獨角獸Grab擬以SPAC赴美上市，詳情可見﹕【下一頁】

怪獸充電在2017年成立，主要產品為充電寶。據招股書內容，小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 及高瓴資本（Hillhouse Capital）為主要投資者之一。小米旗下全資子公司People Better Limited持股7.5%；高瓴資本旗下子公司HH RSV-XXII Holdings 持股11.7%；阿里巴巴旗下Taobao China Holding則持股16.5%。

據天眼查，怪獸充電曾進行6輪融資，公司去年12月完成最新一輪D輪融資，涉資2.34億美元，獲阿里巴巴、CMC等機構投資。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章﹕【新股IPO】聯易融傳最快本周五招股　騰訊為最大股東

【新股IPO】新股熱潮不再？　今年約3成新股首日跌穿招股價

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

 

美股 股票 阿里巴巴 集資 IPO 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【新股IPO】微醫We Doctor遞交上市申請　號稱提供全面數字醫療服務　全國最大　傳集資最多234億

下一篇文章

【美股市況】美國製造業指數創38年最大升幅　標指升越4000關、納指升幅擴至1.7%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港交所388】路透：中國擬建新交易所吸港美上市公司回流　李小加感不解
【港交所388】路透：中國擬建新交易所吸港美上市公司回流　李小加感不解
【BioNTech復必泰】復必泰疫苗4月5日恢復接種、具特別預約安排　復星昨搶先港府公布
【BioNTech復必泰】復必泰疫苗4月5日恢復接種、具特別預約安排　復星昨搶先港府公布
【新股IPO】聯易融9959傳中間定價17.58元　28萬人認購、凍資逾800億
【新股IPO】聯易融9959傳中間定價17.58元　28萬人認購、凍資逾800億
【業績】中芯國際全年多賺逾2倍至7.2億美元、股價升4%　力抗美國打壓
【業績】中芯國際全年多賺逾2倍至7.2億美元、股價升4%　力抗美國打壓
【美股市況】美國製造業指數創38年最大升幅　標指升越4000關、納指升幅擴至1.7%（不斷更新）
【美股市況】美國製造業指數創38年最大升幅　標指升越4000關、納指升幅擴至1.7%（不斷更新）
【停牌潮】逾50家港股未趕及業績期即時停牌　保利協鑫：4月7日前公布業績復牌
【停牌潮】逾50家港股未趕及業績期即時停牌　保利協鑫：4月7日前公布業績復牌