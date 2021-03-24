【新股IPO】內地充電寶公司怪獸充電擬赴美上市 集資約39億、小米阿里為主要股東

內地公司怪獸充電向美國證監會正式提交招股書，擬在美國納斯達克上市，股票代碼為「EM」。市場消息，指，怪獸充電計劃集資5億美元（約38.75億港元），最快在本周底建簿。若能成功上市，該公司有望成為美國首間以共享充電寶作為業務的上市公司。高盛、花旗、華興、中銀國際為聯合承銷商。

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怪獸充電在2017年成立，主要產品為充電寶。據招股書內容，小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 及高瓴資本（Hillhouse Capital）為主要投資者之一。小米旗下全資子公司People Better Limited持股7.5%；高瓴資本旗下子公司HH RSV-XXII Holdings 持股11.7%；阿里巴巴旗下Taobao China Holding則持股16.5%。

據天眼查，怪獸充電曾進行6輪融資，公司去年12月完成最新一輪D輪融資，涉資2.34億美元，獲阿里巴巴、CMC等機構投資。

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編輯﹕賴奕羚