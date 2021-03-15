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【新股IPO】內地充電寶公司怪獸充電擬赴美上市 小米、阿里為主要股東

新股IPO 10:59 2021/03/15

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怪獸充電旗下產品。

內地公司怪獸充電向美國證監會正式提交招股書，擬在美國納斯達克上市，股票代碼為「EM」。高盛、花旗、華興、中銀國際為聯合承銷商。若能成功上市，該公司有望成為美國首間以共享充電寶作為業務的上市公司。早前曾有市場消息指，怪獸充電計劃集資3億美元（約23.29億港元）。

新加坡網約車平台獨角獸Grab擬以SPAC赴美上市，詳情可見﹕【下一頁】

怪獸充電在2017年成立，主要產品為充電寶。據招股書內容，小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 及高瓴資本（Hillhouse Capital）為主要投資者之一。小米旗下全資子公司People Better Limited持股7.5%；高瓴資本旗下子公司HH RSV-XXII Holdings 持股11.7%；阿里巴巴旗下Taobao China Holding則持股16.5%。

據天眼查，怪獸充電曾進行6輪融資，公司去年12月完成最新一輪D輪融資，涉資2.34億美元，獲阿里巴巴、CMC等機構投資。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

 

美股 股票 阿里巴巴 集資 IPO 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988）

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