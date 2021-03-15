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【新股IPO】汽車之家股份升近3%　一手帳面賺近500元

股市 10:34 2021/03/15

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【新股IPO】汽車之家股份升近3%　一手帳面賺近500元

汽車之家 （02518） 今日掛牌，開市報181元，較招股價176.3元，升2.7%，盤中高見184.6元，截至早上10時23分，該股報181.1元，成交金額3.3億元，成交股數179.6萬股。 一手（100股）帳面賺480元。

久久王食品1927超額認購213倍　一手中籤率9%（附分配結果）【下一頁】

汽車之家上周五暗盤高收，於輝立暗盤汽車家收報188.5元，較招股價176.3元高7%，一手（100股）帳面賺1220元，曾高見190.5元，若於高位沽出，一手帳面賺1420元 。

汽車之家（美：ATHM） 美股上周五跌4.3%，收報95.87美元。

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編輯：吳敏芳

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港股 IPO 汽車 汽車之家—S（02518）

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