【新股IPO】汽車之家股份升近3%　一手帳面賺近500元

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【港股市況】恒生指數曾升逾400點 騰訊續跌2%拖累市況（不斷更新）
汽車之家 （02518） 今日掛牌，開市報181元，較招股價176.3元，升2.7%，盤中高見184.6元，截至早上10時23分，該股報181.1元，成交金額3.3億元，成交股數179.6萬股。 一手（100股）帳面賺480元。
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汽車之家上周五暗盤高收，於輝立暗盤汽車家收報188.5元，較招股價176.3元高7%，一手（100股）帳面賺1220元，曾高見190.5元，若於高位沽出，一手帳面賺1420元 。
汽車之家（美：ATHM） 美股上周五跌4.3%，收報95.87美元。
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編輯：吳敏芳
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