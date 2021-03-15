【國際油價】市場憧憬復甦　國際油價續漲　中石化全日升3.7%

▲ 石油輸出國組織（OPEC）上周四（11日）在月報表示，預計上半年疫情仍影響原油市場，下半年石油需求才會出現明顯反彈。

石油輸出國組織（OPEC）上周調高全年石油需求預測，加上OPEC+早前宣佈維持目前減產規模，市場憧憬原油市場復甦，國際油價繼續上揚，布蘭特原油期貨今早一度升穿70美元，現時仍貼近70美元關，升0.95%至69.88美元，紐約期油期貨則升1.1%至66.27美元。

油股今日股價造好，中石化 （00386） 全日升3.7%，收報4.47元；中海油 （00883） 升1.6%，收報9.12元；中石油 （00857） 股價微升0.7%，收報3.06元；

石油輸出國組織（OPEC）上周四在月報表示，預計上半年疫情仍影響原油市場，下半年石油需求才會出現明顯反彈。OPEC預測，今年每日石油需求將增加6.5%至589萬桶，比上月預測為高。全年石油每日總需求將達至9630萬桶。

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編輯﹕賴奕羚