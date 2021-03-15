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【國際油價】市場憧憬復甦　國際油價續漲　中海油升2.5%

股市 10:16 2021/03/15

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石油輸出國組織（OPEC）上周四（11日）在月報表示，預計上半年疫情仍影響原油市場，下半年石油需求才會出現明顯反彈。

石油輸出國組織（OPEC）上周調高全年石油需求預測，加上OPEC+早前宣佈維持目前減產規模，市場憧憬原油市場復甦，國際油價繼續上揚，布蘭特原油期貨今早一度升穿70美元，現時仍逼近70美元關，升1.08%至69.98美元，紐約期油期貨則升1.1%至66.34美元。

油股今早造好，至早上10時，中石化 （00386） 升2.5%，報4.42元；中海油 （00883） 升2.5%，現報9.2元；中石油 （00857） 個別發展，股價微跌0.3%，報3.03元；

石油輸出國組織（OPEC）上周四在月報表示，預計上半年疫情仍影響原油市場，下半年石油需求才會出現明顯反彈。OPEC預測，今年每日石油需求將增加6.5%至589萬桶，比上月預測為高。全年石油每日總需求將達至9630萬桶。

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編輯﹕賴奕羚

港股 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 布蘭特期油 紐約期油 石油

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