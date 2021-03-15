【港股通新貴】20隻港股今起納入港股通　泡泡瑪特急漲超過14%

▲ 20隻港股今起納入港股通 股價普遍做好、泡泡瑪特升近9%

上海證券交易所（上交所）上周更新滬港通下港股通股票名單，加入包括：微盟集團 （02013） 、泡泡瑪特 （09992） 、藍月亮 （06993） 及九毛九 （09922） 等20隻股份，並剔出15隻股份。變動今日起生效，普遍港股通新貴早段股價做好，其中泡泡瑪特表現標青，股價一度急漲超過14%、高見74.5元。

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今次調整主要涉及物管股，另有多隻生物科技、消費股納入名單。消費股當中，泡泡瑪特表現較標青，最新報71.35元，升6.2元或9.5%，成交2.36億元。

港股通名單｜20隻股份納入港股通（附新增名單）【下一頁】

藍月亮最新報14.42元，升3.6%。九毛九升1.8%報28.45元。美東汽車 （01268） 早段創逾52周高，最新報34.8元，升0.3%。

微盟集團最新報21.25元，升0.9元或4.4%。

新納入的物管股亦全線上揚，其中恒大物業 （06666） 升幅最多，最新升逾6%報16.06元。雅生活 （03319） 最新報30.1元，升2.4%。永升生活服務 （01995） 最新升2.5%。

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編輯：趙穎妍