【港股通新貴】20隻港股今起納入港股通　泡泡瑪特急升後回吐、收市升不足1%

▲ 20隻港股今起納入港股通 股價普遍做好、泡泡瑪特升近9%

上海證券交易所（上交所）上周更新滬港通下港股通股票名單，加入包括：微盟集團 （02013） 、泡泡瑪特 （09992） 、藍月亮 （06993） 及九毛九 （09922） 等20隻股份，並剔出15隻股份。變動今日起生效，普遍港股通新貴早段股價做好，其中泡泡瑪特表現標青，股價一度急漲超過14%、高見74.5元，惟升幅迅速收窄，收市僅升0.8%。

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今次調整主要涉及物管股，另有多隻生物科技、消費股納入名單。消費股當中，泡泡瑪特表現較標青，最新報71.35元，升6.2元或9.5%，成交2.36億元。

港股通名單｜20隻股份納入港股通（附新增名單）【下一頁】

藍月亮收報14.16元，升1.7%。九毛九倒跌4.1%，收報26.8元。美東汽車 （01268） 早段創逾52周高， 收市倒跌3.4%，報33.5元。

微盟集團收報19.7元， 跌3.2%。

新納入的物管股方面，恒大物業 （06666） 升0.3%報15.18元。雅生活 （03319） 報29.1元，跌1%。永升生活服務（01995）跌0.8%。

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編輯：趙穎妍