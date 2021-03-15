佳兆業據報入股前高銀啟德地皮　伙歐亞平百仕達接手

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【美國制裁】華為、中興等五間中資企被美指威脅國家安全 中興跌逾3%
高銀金融 （00530） 去年向內地商人陳壯榮出售啟德第4B區4號地皮，當時市傳佳兆業 （01638） 才是幕後買家，惟遭集團否認。《明報》報道，佳兆業確認已入股該幅啟德地皮，並已委派一名集團高層參與事項。佳兆業大股東郭英成是繼另一名「鋤D會」 成員歐亞平後，又一名加入地皮控股財團的內地富豪。
報道指， 早在去年7月，已發現持啟德地皮的控股公司迅富委任內房股百仕達 （01168） 副總監張淑儀為董事，連同佳兆業確認入股，意味啟德地皮或由陳壯榮、佳兆業及百仕達組成的「全中資組合」接手。這意味項目或涉及多個投資方，背後牽涉的架構將更複雜。
歐亞平是百仕達兼眾安在綫 （06060） 大股東，歐亞平旗下的地產旗艦的百仕達已多年無涉足本港地產。
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編輯：吳敏芳