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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數升約百點　美債息回升至1.64厘、ATMXJ普遍逆市挫（不斷更新）

股市 11:44 2021/03/15

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，道指升293點，納指跌0.6%。恒生指數高開184點，開報28923點。科指升1.1%，報8549點。美國聯邦法官於12日發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為「與中國軍方相關企業」政策生效或實施，小米 （01810） 升逾8%；京東 （09618） 續跌4%；友邦 （01299） 反彈1%；騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 逆市偏軟。

焦點新聞︰

【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）

【美國債息】高盛劉勁津：債息升勢倘緩　2厘也不怕　新經濟股長期故事仍好

即市走勢︰

【11：43】恒指中午收市前升約150點，報28891點；科指轉跌0.7%，報8398點。

【11：31】港股升約85點，報28823點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.6%；深證跌2.2%；創業板指跌3.4%。

【11：15】澳門放寬台灣入境隔離措施，濠賭股上揚，其中藍籌股銀娛 （00027） 升近2%；金沙 （01928） 升逾1%。

澳門新冠病毒應變協調中心自昨日起放寬台灣入境隔離措施，包括因入境前14天曾到過台灣、須於指定檢疫酒店接受14天醫學觀察人士，於完成醫學觀察後不需要再接受14天自我健康管理的措施，而其健康碼亦會轉為綠色。

【11：10】美國十年期債息回升至1.64厘，ATMXJ除小米 （01810） 升逾9%外，其餘全數逆市下跌，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌1%；騰訊 （00700） 跌逾2%；京東 （09618） 跌半成。

【騰訊股價】騰訊受監管陰霾籠罩挫3%　大摩：拖累氣氛及金融科技業務發展

【11：08】港股升幅收窄至不足100點，回落至28900點以下水平。

【11：05】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近356億元、超額認購24倍

【11：01】融創 （01918） 升逾3%，高見34.15元。花旗上調融創目標價9%至51元，重申「買入」評級。

【10：56】騰訊 （00700） 跌幅進一步擴大至近3%，低見631元。

【10：51】內航股造好，南航 （01055） 升一成，破頂高見6.19元；東航 （00670） 升逾7%，破頂高見3.97元；國航 （00753） 升7%。

【10：49】京東 （09618） 跌逾半成，報324.8元日內低位。

【10：39】大市升幅收窄至約200點，報28941點。

【10：37】中國鋁業 （02600） 升逾7%，破頂高見4.36元。

【10：30】騰訊 （00700） 一度轉升高見653元，惟反彈力度不足，股價最新又跌1.5%，報640.5元。

【10：26】中國宏橋 （01378） 再升逾6%，破頂高見13元。

【10：20】愛德新能源 （02623） 升38%，破頂高見0.163元。愛德新能源預期去年溢利約6200萬元人民幣，相對2019年度虧損7100萬元。

【10：16】市場憧憬復甦　國際油價續漲　中海油升2.5%

【10：15】20隻港股今起納入港股通　泡泡瑪特急漲超過14%

【10：11】大市升勢略為回順，恒指升340點，報39080點。

【10：10】友邦 （01299） 股價反彈逾3%，高見99.6元。

【10：08】騰訊 （00700） 最新轉升近0.1%。另外，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.9%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升近一成。

【10：05】內地數據公布後，港股升逾400點，升至29150點水平。科指升1.6%，報8592點。

【10：05】中國1至2月份新能源汽車31.7萬輛，增長395.3%。

【10：05】中國1至2月份發電量按年增長19.5%。

【10：04】中國1-2月份社會消費品零售總額按年增長33.8%，預估為32.0%。工業增加值按年增長35.1%，預估為32.2%。城鎮固定資產投資按年增長35%，預期增長40.9%。

【10：01】大市升幅大至逾300點，報29050點，升310點，再次重上29000點水平。

【09：59】美圖 （01357） 升幅擴大至逾9%，高見3.06元。

【09：53】港股最新升逾200點，恒指升215點，報28955點，騰訊 （00700） 跌勢喘定，最新跌幅收窄至0.7%。

【09：48】今日正式成為藍籌股的龍湖 （00960） 、阿里健康 （00241） 、海底撈 （06862） 分別逆市跌0.6%至1.2%。

【09：46】大市稍為倒跌後即再向上，恒指最新升160點，報28900點。

【09：44】中興 （00763） 跌逾3%，低見19.84元。

【美國制裁】華為、中興等五間中資企被美指威脅國家安全　

【09：42】大市轉跌約20點。

【09：41】騰訊 （00700） 跌幅擴至逾2%，低見634.5元；小米 （01810） 升逾9%，高見25.5元。

【09：40】佳兆業據報入股前高銀啟德地皮　伙歐亞平百仕達接手

【09：39】汽車股逆市向下，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 跌逾1%；華晨 （01114） 跌逾3%。

【09：37】大市早段升幅收窄至近50點，報28788點。

【09：35】騰訊 （00700） 未止跌，早段跌幅擴大至1.6%，低見636元。上周五騰訊據報成為內地金融監管目標，拖累騰訊尾市急跌。

【騰訊股價】騰訊據報成為下個金融監管目標

【09：33】港通旗下港股通調整標的名單，納入20隻股份，剔出15隻股份。獲納入的泡泡瑪特 （09992） 升逾7%；藍月亮 （06993） 升逾3%；恒大物業 （06666） 升7%。

【09：29】人行開展1000億元人民幣1年期MLF操作，利率維持在2.95%不變。明天將有1000億元人民幣MLF到期。人行展開100億元人民幣逆回購操作，有100億元人民幣逆回購到期。

【09：28】藍籌新貴阿里健康 （00241） 、海底撈 （06862） 升0.2%；龍湖 （00960） 升逾1%。

【09：25】Bitcoin 比特幣一度升穿61000美元水平創新高，最新報59820美元，火幣科技 （01611） 升逾6%；歐科雲鏈 （01499） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 升半成；美圖 （01357） 升逾2%。

【Bitcoin】比特幣曾突破61000美元創新高　市值達1.1萬億美元

【09：24】汽車之家  （02518） 首掛開報181元，較招股價高2.7%，不計手續費每手賺470元。

【09：20】恒生指數高開184點，開報28923點。科指升1.1%，報8549點。小米 （01810） 升逾8%；京東 （09618） 續跌4%；友邦 （01299） 反彈1%；騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 逆市偏軟。

【美國制裁】小米周一憧憬反彈　獲美法院批禁制令阻入黑名單　MSCI保留小米

【09：13】汽車之家  （02518） 今日首日牌，上周五暗盤高收，於輝立暗盤汽車家收報188.5元，較招股價176.3元高7%。

【新股IPO】汽車之家2518暗盤高收　一手帳面賺千元

【09：13】期指開報28853點，升143點或0.5%。

【08：42】恒指黑期升170點，報28862點；道指期貨升98點，報32763點。

【08：15】騰訊以近28億元人民幣增持世紀華通　成為第二大股東

【07：50】久久王食品  （01927） 每股0.75元定價，超額認購213.36倍，一手中籤率9%。

【新股IPO】久久王食品1927超額認購213倍　一手中籤率9%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28784點，升45點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合46.17元，升0.42元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報640.95元，跌9.55元或1.5%。

【07：30】美股上周五個別發展，美國1.9萬億美元紓困方案正式立法，另一方面美國十年期債息再度升穿1.6厘水平，道指升293點或0.9%，報32778點；標指收報3943點，升4點。納指曾挫1.8%，收市跌78點或跌幅0.6%。

道指上周五升293點港股ADR升45點　美國十年期債息報1.62厘

【開市9點半】聯儲局周四出議息結果　美債息有機會2厘？

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 久久王（01927） IPO 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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