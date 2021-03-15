【港股市況】恒指黑期升170點　道指期貨升98點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，道指升293點，納指跌0.6%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約45點，開報28784點。滙豐 （00005） ADR折合46.17元，升0.42元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報640.95元，跌9.55元或1.5%。今早宜留意小米 （01810） 。美國聯邦法官於12日發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為「與中國軍方相關企業」政策生效或實施。

焦點新聞︰

【美國制裁】小米周一憧憬反彈 獲美法院批禁制令阻入黑名單 MSCI保留小米

【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通 恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）

即市走勢︰

【09：13】汽車之家 （02518） 今日首日牌，上周五暗盤高收，於輝立暗盤汽車家收報188.5元，較招股價176.3元高7%。

【新股IPO】汽車之家2518暗盤高收 一手帳面賺千元

【09：13】期指開報28853點，升143點或0.5%。

【08：42】恒指黑期升170點，報28862點；道指期貨升98點，報32763點。

【08：15】騰訊以近28億元人民幣增持世紀華通 成為第二大股東

【07：50】久久王食品 （01927） 每股0.75元定價，超額認購213.36倍，一手中籤率9%。

【新股IPO】久久王食品1927超額認購213倍 一手中籤率9%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28784點，升45點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合46.17元，升0.42元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報640.95元，跌9.55元或1.5%。

【07：30】美股上周五個別發展，美國1.9萬億美元紓困方案正式立法，另一方面美國十年期債息再度升穿1.6厘水平，道指升293點或0.9%，報32778點；標指收報3943點，升4點。納指曾挫1.8%，收市跌78點或跌幅0.6%。

道指上周五升293點港股ADR升45點 美國十年期債息報1.62厘

【開市9點半】聯儲局周四出議息結果 美債息有機會2厘？

責任編輯︰梁浩碩