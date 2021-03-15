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【開市9點半】聯儲局周四出議息結果　美債息有機會2厘？

股市 06:54 2021/03/15

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（1）環球股市本周繼續聚焦美國債息走勢，香港時間周四凌晨美國聯儲局議息，預期將繼續發表對通脹及債息上升的看法，若儲局仍未能說服市場或推出「扭曲操作」等壓低長債息，則令債息繼續向上，市場最多談論已是幾時到2厘，另外美國時間周四亦有中美會談，或可直接觀察拜登政府對華態度，判斷中美貿易戰的發展，上周內地傳出中美芯片業界合作，已刺激中芯 （00981） 大升，市場正等待進一步進展。

即睇開市9點半重點：

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下一頁：「超級星期四」內容

美國10年期債息達2厘前 分析師﹕市場將不會平靜

耶倫強調通脹風險可控 冀美明年充分就業

（2）美國債息急升壓抑股市氣氛，道指亦於2月底至3月初之間，多次跌三、四百點，不過，最近道指已創新高，是因為最大權重股密密升，是什麼股？

下一頁：道指為何屢創新高？

（3）小米 （01810） 不斷的努力之下，終於獲得美國法庭的臨時禁制令，認為美國國防部黑名單具有任意性且反覆無常，小米目前正填補華為的市場空缺，股價卻因美國制裁風險而乏力，當負面消息減退，或有助股價發力。

下一頁：小米周一憧憬反彈

（4）由於恒生綜合指數有較大變動，上交所今次一口氣納入20隻入港股通名單，並剔出15隻，納入的有內地知名品牌泡泡瑪特  （09992）  、藍月亮  （06993）  及九毛九  （09922）

下一頁：詳細納入名單

（5）包括北水基金的內地公募基金規模，最新數據顯示，1月新增7000億元人民幣，數據稍為滯後，現時關注是贖回情況，不過最近又有見北水流入，似乎吸資及走資情況只是反覆。

下一頁：內地公募基金總資產突破廿萬億

（6）百度正在招股，以上限價計，市值逾8000億元，將打入港股市值十大，預期本周來港的另一隻中概股嗶哩嗶哩，市值則約3000億元。

下一頁：港股市值排名榜

（7）上周五騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 突然傳出監管風險，壓抑兩大巨企股價，百度 （新上市編號：09888） 招股書亦有披露一些監管風險，例如《平台反壟斷指南》等

下一頁：百度點講反壟斷？

（8）百度經過首日招股後，孖展已錄得353億元認購，不過市場仍提出其他意見，包括如果要認購，為何不買百度美股？科技股在美債息急升下，表現欠佳等，同時孖展認購亦在升溫。

下一頁：百度招股認購情況

（9）內地宣布接種國產疫苗可享簽證便利，恢復中外人員便利往來再近一步。

下一頁：外交部駐港公署：接種國產疫苗可享簽證便利

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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