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【樓市現象】 疫情再反彈買家冇有怕 套股換樓個案增 戶戶樓價逾千萬藍籌屋苑旺場

股樓投資 09:00 2021/03/15

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近日本港新冠肺炎疫情再急升，但完全冇損買家買樓意慾，剛過去的周末（13日及14日）樓市大旺場，新盤銷情暢旺，但二手市場同樣獲承接，10大藍籌屋苑合共錄得約28宗買賣成交，較上週末升約7.7%，美聯物業表示，「套股換樓」個案不斷增加。

【樓市現象】疫情反彈未有影響睇樓量 十大屋苑周末睇樓量連升四周 呢個屋苑多咗2成人睇樓，詳見【下一頁


剛過去的周六（13日）由會德豐、信置（00083）、嘉華（00173）、世茂（00813）及爪哇（00251）五家發展商聯手發展的西南九灣維港滙1期首度開售，推出首3張價單中的227個單位，於單日內速沽約202伙，佔可售單位約90%，發展商對成績非常滿意。周日（14日）新盤餘貨銷情也不俗，新地（00016）旗下南昌站匯璽第3期及長實（01113）及港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY也分別沽出8伙。

【薪酬調查】2021薪酬趨勢報告 近3成僱主計劃加人工　12大行業加薪幅度全面睇，詳見【下一頁

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雖然新盤熱賣吸客，但是二手成交仍然維持活躍，據美聯物業分行統計，剛過去的週末10大藍籌屋苑合共錄得約28宗買賣成交，較上週末升約7.7%。10個屋苑中，9個錄得成交，而且自農曆新年長假後，維持連續4個週末企穩20宗或以上的活躍水平。至於按15大屋苑計算，週末兩天則錄得約32宗買賣成交，與上週末相若。

【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房，詳見【下一頁


美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國長債孳息及股市持續波動，不少於股票市場獲利者已重新部署資產組合，價格穩定的住宅物業成為不少人長期投資的首選，「套股換樓」個案不斷增加，新盤銷售成績持續亮麗，單是週六，全新盤連同其他一手餘貨便錄得逾230多伙成交。新盤熱賣帶動二手，大型屋苑的筍盤尤其搶手。一二手同旺，可見樓市剛需持續，料３月份市場入市氣氛將持續熾熱，一、二手交投有望同步向好，大價物業可看高一線。


按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去週末成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島本週末暫錄約5宗成交，按週無升跌。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨則錄得約12宗成交，按週升約33.3%。新界區3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊則錄得約11宗成交，按週跌1宗式約8.3％。


而戶戶樓價逾千萬元的太古城近月非常旺場。美聯物業太古城金星閣分行高級分區營業經理陳彪表示，太古城本月首13天暫錄約17宗成交，按月持平，成交表現續見活躍，該行剛促成一宗太古城恒山閣中層H室單位，實用面積593呎，為兩房間格，原業主叫價約1,120萬元，同區用家鍾情屋苑潛力，加上單位價格合理，故議價後以1,080萬元成交，屬市場價，折合實用呎價約18,212元。

 

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記者：陳詠妍

 

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